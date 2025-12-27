Καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου λίγο έξω από τη Λάρισα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό μίας 22χρονης.

Ειδικότερα, το συμβάν έγινε στην παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας – Βόλου, στο ύψος της διασταύρωσης για Χάλκη, όταν τα τέσσερα οχήματα, αναμεσά τους και ένα φορτηγό, συγκρούστηκαν μεταξύ τους.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που οδήγησε μια 22χρονη στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν επίσης στο σημείο, δεδομένης της επιβάρυνσης του συγκεκριμένου οδικού άξονα λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Δείτε εικόνες από την καραμπόλα:

Πηγή: onlarissa