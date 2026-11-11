Ένοχος για τον βιασμό της ανιψιάς του κρίθηκε και σε δεύτερο βαθμό ο κατηγορούμενος από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Λάρισας. Το δικαστήριο, επικύρωσε την ενοχή του και του επέβαλε ποινή κάθειρξης επτά ετών κατά πλειοψηφία.

Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί το τέλος μιας μακράς δικαστικής διαδρομής πέντε ετών, η οποία ξεκίνησε όταν η γυναίκα αποφάσισε να σπάσει τη σιωπή της, δώδεκα χρόνια μετά την επίθεση που δέχθηκε.

Το χρονικό της κακοποίησης και η αφορμή της καταγγελίας

Σύμφωνα με την κατάθεση της παθούσας, ο βιασμός έλαβε χώρα το καλοκαίρι του 2009 σε υπνοδωμάτιο της γιαγιάς της, κατά τη διάρκεια οικογενειακής συγκέντρωσης σε χωριό της Μαγνησίας, όταν η ίδια ήταν πλέον ενήλικη. Η ίδια περιέγραψε ότι η σεξουαλική κακοποίηση από τον θείο της είχε ξεκινήσει από την παιδική της ηλικία, ήδη από τη δεκαετία του ’80 όταν ήταν μόλις πέντε ετών. Το 2000 είχε εκμυστηρευτεί το μαρτύριό της σε έναν ιερέα, ο οποίος ενημέρωσε τη μητέρα της, χωρίς ωστόσο το οικογενειακό περιβάλλον να απευθυνθεί τότε στις διωκτικές αρχές.

Καθώς τα περιστατικά της παιδικής ηλικίας είχαν υποπέσει σε παραγραφή, η καταγγελία το 2021 αφορούσε αποκλειστικά το συμβάν του 2009. Αφορμή για να απευθυνθεί στη Δικαιοσύνη στάθηκε ένα τηλεφώνημα στο πατρικό της σπίτι, όταν πληροφορήθηκε ότι ο συγκεκριμένος συγγενής βρισκόταν δίπλα στον βαριά άρρωστο πατέρα της.

Η γραμμή άμυνας του κατηγορούμενου

Από την πλευρά του, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε κατηγορηματικά όσα του αποδίδονται, υποστηρίζοντας κατά την απολογία του ότι δεν είχε παραστεί στο οικογενειακό τραπέζι εκείνη την ημέρα. Τον ισχυρισμό αυτό ενίσχυσαν με τις καταθέσεις τους η σύζυγος, η κόρη και ο αδελφός του.

Ερωτηθείς από την έδρα για ποιο λόγο η ανιψιά του να προβεί σε μια τέτοια καταγγελία, έκανε λόγο για οικογενειακές προστριβές, δηλώνοντας αδυναμία να εξηγήσει τα κίνητρά της.

Το εισαγγελικό σκεπτικό και τα ελαφρυντικά

Καταλυτική για την έκβαση της δίκης υπήρξε η αγόρευση του εισαγγελέα της έδρας, ο οποίος χαρακτήρισε την καταγγελία της γυναίκας απόλυτα ειλικρινή και χωρίς κανένα κίνητρο σκοπιμότητας:

Η παθούσα είχε εκμυστηρευτεί το γεγονός στον τότε σύντροφό της, αμέσως μετά την πράξη, στοιχείο που αποδεικνύει ότι δεν κατασκεύασε εκ των υστέρων τα γεγονότα.

Η μητέρα της επιβεβαίωσε την παρουσία του κατηγορούμενου στο χωριό, ενώ κρίσιμες κρίθηκαν και οι καταθέσεις του αδελφού της καθώς και του σημερινού της συντρόφου, στον οποίο είχε μιλήσει πριν κινηθεί νομικά το 2021.

Ο εισαγγελέας αξιολόγησε ως αναξιόπιστους τους ισχυρισμούς των μαρτύρων υπεράσπισης περί απουσίας του κατηγορούμενου από το τραπέζι, τονίζοντας πως το σενάριο περί «οικογενειακής αντιπαλότητας» αντιβαίνει στην κοινή λογική.

Το δικαστήριο υιοθέτησε την εισαγγελική πρόταση ενοχής. Παράλληλα, οι δικαστές αναγνώρισαν ομόφωνα στον καταδικασθέντα το ελαφρυντικό της μεταγενέστερης καλής συμπεριφοράς για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ απέρριψαν το ελαφρυντικό του πρότερου έντιμου βίου.

Πηγή: larissanet.gr