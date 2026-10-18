Στιγμές τρόμου βίωσε άνδρας στη Λάρισα, στου οποίου το σπίτι εισέβαλαν ληστές ενώ εκείνος κοιμόταν.

Το συμβάν σημειώθηκε την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στο χωριό Ελάτεια του Δήμου Τεμπών. Δύο δράστες με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά «μπούκαραν» στην οικία του με σκοπό να τον ληστέψουν.

Όπως κατήγγειλε ο 54χρονος στις αστυνομικές Αρχές, εκείνος κοιμόταν στο δωμάτιο της κουζίνας, όταν ένας εκ των αγνώστων ξεκίνησε να τον ταρακουνάει ζητώντας του απαιτητικά να του φανερώσει που βρίσκονται τα χρήματά του.

Παράλληλα, ο συνεργός του άρχισε να κάνει «άνω – κάτω» το σπίτι. Ο πρώτος μάλιστα του κατάφερε μερικές γροθιές στο πρόσωπο για να τον αναγκάσει να μιλήσει.

Ωστόσο, ο 54χρονος βρήκε τη δύναμη και το θάρρος να αρπάξει κάποια γυάλινα μπουκάλια που ήταν δίπλα του και να τους τα πετάξει. Οι δράστες φοβήθηκαν και τράπηκαν σε φυγή χωρίς να καταφέρουν να τον ληστέψουν, όπως ήταν το αρχικό τους πλάνο.

Το θύμα της επίθεσης χρειάστηκε να δεχθεί ιατρική περίθαλψη από το γειτονικό Κέντρο Υγείας των Γόννων όπου και μετέβη αμέσως μετά για τις πρώτες βοήθειες. Οι αστυνομικοί του Α.Τ. Τεμπών διεξάγουν έρευνα αναζητώντας τους δύο δράστες.

Πηγή: On larissa