«Μάχη» για τη ζωή του δίνει ο 43χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά την Παρασκευή 31 Ιουλίου, έπειτα από πτώση από ηλεκτρικό πατίνι στην Λάρισα. Ο 43χρονος έχει μεταφερθεί πλέον στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένος.

Ωστόσο, υπάρχει μια μικρή βελτίωση στην κατάσταση της υγείας του με τους γιατρούς να καταβάλλουν αδιάκοπη προσπάθεια για να εξέλθει από την καταστολή και να ξυπνήσει.

Το χρονικό του ατυχήματος με το πατίνι

Το πρωί της περασμένης Παρασκευής, κατά τις 11:00, ο 43χρονος με το πατίνι είχε επαφή με πεζό, με αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία του και να πέσει και να χτυπήσει το πίσω μέρος του κεφαλιού του.

Το ατύχημα σημειώθηκε στην οδό Ογλ στη Λάρισα. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όμως ο 43χρονος εκείνη τη στιγμή αισθανόταν καλά και και δεν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Λίγο αργότερα, αφού επέστρεψε στο σπίτι του, η κατάστασή του επιδεινώθηκε και αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία.

Οι συγγενείς του αντιλήφθηκαν τη σοβαρότητα της κατάστασης και τον μετέφεραν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου ξεκίνησε η μεγάλη προσπάθεια των γιατρών για την αντιμετώπιση του σοβαρού τραυματισμού του.

Πηγή: On Larissa