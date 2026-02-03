Τραγωδία σημειώθηκε στη Λάρισα με γυναίκα που έχασε τη ζωή της, όταν ξέσπασε φωτιά στο σπίτι που διέμενε.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε αργά το απόγευμα της Τρίτης, σε κατοικία στη συνοικία της Νέας Σμύρνης, στη Λάρισα. Στο σημείο έσπευσαν 4 υδροφόρα οχήματα της Πυροσβεστικής, με 8 άντρες και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ωστόσο, δυστυχώς δεν κατάφεραν να απεγκλωβίσουν την 70χρονη, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να καταπλακώθηκε από τμήμα της οροφής που κατέρρευσε.

Δείτε εικόνες από το σημείο του συμβάντος:

Το μέγεθος της φωτιάς ήταν τέτοιο, που οι μαύροι καπνοί ήταν ορατοί από χιλιόμετρα.

