Ανείπωτη θλίψη επικρατεί στην επαρχία Αγιάς στη Λάρισα μετά τον αιφνίδιο χαμό ενός 48χρονου άνδρα σε αγροτική περιοχή της Ποταμιάς.

Το δυστύχημα συνέβη όταν το τρακτέρ που οδηγούσε ο άτυχος άνδρας ανατράπηκε, με αποτέλεσμα να τον καταπλακώσει και να του προκαλέσει βαρύτατα τραύματα.

Σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να κρατηθεί στη ζωή, ο 48χρονος κατάφερε αμέσως μετά το συμβάν να καλέσει σε βοήθεια το ΕΚΑΒ χρησιμοποιώντας το κινητό του τηλέφωνο.

Παρά την άμεση κινητοποίηση και την ταχεία άφιξη των διασωστών στο σημείο, τα τραύματά του αποδείχθηκαν μοιραία.

Ο τραυματίας διακομίστηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Αγιάς και ακολούθως στο εφημερεύον Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εκλιπών κατοικούσε μόνιμα στον Βόλο, ωστόσο επισκεπτόταν τακτικά την Ποταμιά για να συνδράμει την οικογένειά του στις αγροτικές δουλειές.

Πηγή: onlarissa