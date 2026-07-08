Αιματηρή συμπλοκή σημειώθηκε στη Λάρισα με αποτέλεσμα δύο ανήλικα παιδιά να μεταφερθούν τραυματισμένα στο νοσοκομείο.

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης 8 Ιουλίου, μια ομάδα ατόμων επιτέθηκε στους δύο νεαρούς αλλοδαπούς στο κέντρο της πόλης και συγκεκριμένα το συμβάν εκτυλίχθηκε επί της οδού Αιόλου, κοντά στο πάρκο.

Οι ανήλικοι κατήγγειλαν στις αστυνομικές Αρχές ότι η ομάδα που τους επιτέθηκε κρατούσε ρόπαλα και αιχμηρά αντικείμενα.

Μεγάλη ήταν η αναστάτωση που προκλήθηκε στην περιοχή, καθώς τα δύο αγόρια σοβαρά τραυματισμένα διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο. Τη διερεύνηση της υπόθεσης έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, ενώ σε πλήρη εξέλιξη είναι η έρευνα για την αναζήτηση των δραστών

Πηγή: Larissa Net