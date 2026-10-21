Σε πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο σήμερα, Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, στις 12 το μεσημέρι, στην Κεντρική πλατεία της Λάρισας, καλούν οι φοιτητικοί σύλλογοι της πόλης, διεκδικώντας δημόσια και δωρεάν Παιδεία.

Η κινητοποίηση εντάσσεται στο πλαίσιο των πανεκπαιδευτικών συλλαλητηρίων που προγραμματίζονται σε όλη τη χώρα, με τη συμμετοχή μαθητών, φοιτητών και εκπαιδευτικών.

Οι φοιτητικοί σύλλογοι επισημαίνουν ότι το αυξημένο κόστος σπουδών, η έλλειψη φοιτητικής στέγης, η ακρίβεια και τα ζητήματα φοιτητικής μέριμνας δυσχεραίνουν την προσπάθεια των νέων να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους.

Παράλληλα, ασκούν κριτική στην κυβερνητική πολιτική για την ανώτατη εκπαίδευση, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων και στην αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος.

Η συσπείρωση των φοιτητικών συλλόγων

Την απόφαση συμμετοχής στην κινητοποίηση, αντί της έκδοσης δελτίου Τύπου, υπογράφουν μέχρι στιγμής οι Φοιτητικοί Σύλλογοι Ψηφιακών Συστημάτων, Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Νοσηλευτικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Λογιστικής – Χρηματοοικονομικής, καθώς και Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής.

Με σύνθημα «Από την Ελλάδα μέχρι τη Γαλλία, παλεύουμε για δημόσια, δωρεάν Παιδεία», οι φοιτητές τονίζουν ότι επιδιώκουν να ενώσουν τη φωνή τους με τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, διεκδικώντας καλύτερες συνθήκες φοίτησης, αναβαθμισμένες πανεπιστημιακές υποδομές και πτυχία με επαγγελματική αξία.

Οικονομική ενίσχυση και φοιτητική μέριμνα

Στο πλαίσιο της κινητοποίησης, οι φοιτητικοί σύλλογοι θέτουν σειρά αιτημάτων που αφορούν τόσο την ποιότητα των σπουδών όσο και την οικονομική και κοινωνική στήριξη των φοιτητών.

Μεταξύ άλλων, ζητούν αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης των πανεπιστημίων, ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας, αναβάθμιση των εργαστηρίων και των πανεπιστημιακών υποδομών, καθώς και δωρεάν σίτιση, μετακίνηση και πρόσβαση στο διαδίκτυο για όλους τους φοιτητές.

Το οξυμένο πρόβλημα της στέγασης

Ιδιαίτερη έμφαση δίνουν στο ζήτημα της στέγασης, ζητώντας πλαφόν στα ενοίκια, αύξηση του στεγαστικού επιδόματος και διεύρυνση των δικαιούχων.

Παράλληλα, διεκδικούν δωρεάν στέγαση για τους πρωτοετείς που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να εξασφαλίσουν κατοικία, ανακαίνιση και επέκταση των φοιτητικών εστιών, αλλά και αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας για τη δημιουργία νέων εστιών.

Ακαδημαϊκά δικαιώματα και προσβασιμότητα

Στα αιτήματά τους περιλαμβάνονται, επίσης, η μείωση των τιμών στα πανεπιστημιακά κυλικεία, η διεύρυνση των κοινωνικών και οικονομικών κριτηρίων για τις μετεγγραφές, η αντίθεση στις διαγραφές φοιτητών, καθώς και η άρση περιορισμών που, όπως αναφέρουν, εμποδίζουν την παρακολούθηση μαθημάτων του τρίτου έτους.

Οι φοιτητές καλούν σε μαζική συμμετοχή στο συλλαλητήριο της Τετάρτης, υπογραμμίζοντας την ανάγκη συλλογικής διεκδίκησης για τη διασφάλιση του δικαιώματος στη μόρφωση.

Ολόκληρη η ανακοίνωση των φοιτητικών συλλόγων

«Από την Ελλάδα μέχρι τη Γαλλία, παλεύουμε για δημόσια, δωρεάν Παιδεία»

Η φωνή των φοιτητών ακούστηκε! Συνεχίζουμε!

Με πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια σε όλη τη χώρα την Τετάρτη 21 Οκτώβρη – Στη Λάρισα στις 12:00, στην Κεντρική πλατεία.

Οι μαζικές κινητοποιήσεις από χιλιάδες φοιτητές σε όλη τη χώρα που δεν ανέχονται άλλο την κατάσταση είναι από μόνες τους χίλιες λέξεις! Χιλιάδες φωνές – ένα μήνυμα: Η κατάσταση έχει ξεφύγει! Πάρτε τώρα μέτρα στήριξης!

Απόφαση των Φοιτητικών Συλλόγων Λάρισας, αντί για δελτίο Τύπου, να συμμετέχουμε μαζί με τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς της πόλης στα πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια που θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 21/10 σε όλη τη χώρα.

Την απόφαση αυτή υπογράφουν προς το παρόν οι Φοιτητικοί Σύλλογοι Ψηφιακών Συστημάτων, Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Νοσηλευτικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Λογιστικής – Χρηματοοικονομικής, Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής.

Κόστος σπουδών, ανύπαρκτη φοιτητική στέγη, εμπορευματοποιημένη φοιτητική μέριμνα και ακρίβεια μπαίνουν εμπόδιο στην προσπάθειά μας να σπουδάσουμε! Εμπόδιο που δημιουργεί η πολιτική του κέρδους που ακολουθεί η σημερινή κυβέρνηση της ΝΔ και υποστηρίζουν και άλλα κόμματα – όπως το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Τσίπρα –, αντιμετωπίζοντας τη μόρφωση ως εμπόρευμα και τους φοιτητές ως πελάτες.

Δίνουν δισεκατομμύρια στους πολεμικούς εξοπλισμούς, χαρίζουν φοροαπαλλαγές σε εφοπλιστές, τραπεζίτες και βιομήχανους, ενώ θεωρούν τις ανάγκες μας «κόστος». Στους μεγαλοεπιχειρηματίες στρώνουν κόκκινα χαλιά, αλλά για τους φοιτητές το Υπουργείο Οικονομικών έχει κλειστές πόρτες.

Τώρα είναι ώρα να δυναμώσει ο αγώνας!

Την Τετάρτη 21 Οκτώβρη απεργούν σε όλη τη χώρα οι εκπαιδευτικοί, οι εργαζόμενοι στα Πανεπιστήμια, οι υγειονομικοί και διαδηλώνουν οι μαθητές! Ενώνουμε τις φωνές μας με πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια σε όλη τη χώρα! Όλοι στον δρόμο!

Υπερασπιζόμαστε το δικαίωμά μας στη μόρφωση, εναντιωνόμαστε στην υποβάθμιση των πτυχίων μας και στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων.

Παίρνουμε δύναμη από τους αγώνες των μαθητών και φοιτητών στη Γαλλία, των νέων στην Ισπανία! Σε όλη την Ευρώπη οι νέοι οργανώνονται και διεκδικούν ενάντια στην πολιτική της ΕΕ που ξοδεύει δισεκατομμύρια για τον πόλεμο και κόβει από τις κοινωνικές δαπάνες!

Εμπνεόμαστε από την απεργία των λιμενεργατών στις 30 Οκτώβρη σε πάνω από 60 λιμάνια, σε τέσσερις ηπείρους! Οι λαοί έχουν τη δύναμη να επιβάλλουν το δίκιο τους.

Απαιτούμε:

Ουσιαστική αναβάθμιση των σπουδών μας. Όχι στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων και στην αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος.

Αύξηση της ετήσιας κρατικής χρηματοδότησης και έκτακτο κονδύλι σε όλα τα Πανεπιστήμια για να καλυφθούν τα λειτουργικά έξοδα και η θέρμανση και να ενισχυθεί η φοιτητική μέριμνα. Σύγχρονες και ασφαλείς υποδομές.

Πτυχία με αξία, μοναδική προϋπόθεση για μόνιμη και σταθερή δουλειά με δικαιώματα. Σύγχρονα προγράμματα σπουδών που ενσωματώνουν τις εξελίξεις στην επιστήμη και την τεχνολογία.

Πλαφόν στα ενοίκια. Αύξηση του στεγαστικού επιδόματος και διεύρυνση των δικαιούχων, με κατάργηση των ακαδημαϊκών κριτηρίων και αύξηση των οικονομικών ορίων.

Για κάθε πρωτοετή φοιτητή που δεν έχει την οικονομική δυνατότητα, να εξασφαλιστεί δωρεάν στέγαση σε εστίες, ξενοδοχεία κ.ά., με ευθύνη του κράτους και των πρυτανικών αρχών!

Ανακαίνιση και επέκταση των φοιτητικών εστιών. Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των ΑΕΙ και του Δημοσίου για τη δημιουργία δημόσιων και δωρεάν εστιών που να καλύπτουν τις ανάγκες.

Πλαφόν στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος και στα καύσιμα. Κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στην ενέργεια και του ΦΠΑ στα βασικά είδη κατανάλωσης. Καμία διακοπή ρεύματος σε φοιτητές που αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στους λογαριασμούς.

Δωρεάν σίτιση, μετακίνηση και ίντερνετ για όλους τους φοιτητές.

Μείωση των τιμών στα κυλικεία όλων των σχολών.

Δικαίωμα μετεγγραφής για όλους τους φοιτητές που το έχουν ανάγκη, με διεύρυνση των οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων. Να καταργηθούν οι απαράδεκτοι «κόφτες».

Όχι στις διαγραφές φοιτητών.

Να αφαιρεθούν εδώ και τώρα οι «κόφτες» που αποτρέπουν τους φοιτητές από το να παρακολουθήσουν μαθήματα του τρίτου έτους!

Άμεση και ουσιαστική αναβάθμιση των υποδομών των εργαστηρίων!».

Πηγές: larissanet, newspost.