Χειροπέδες πέρασαν οι Αρχές, την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου σε έναν 61χρονο για συνέργεια σε υπόθεση ναρκωτικών, ενώ αναζητούνται δύο άνδρες για παράβαση της νομοθεσίας περί ουσιών, διακίνηση και απείθεια.

Ειδικότερα, βραδινές ώρες του περασμένου Σαββάτου σε περιοχή της Λάρισας, αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) Λάρισας επιχείρησαν να προβούν σε έλεγχο σε αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα. Σε σήμα στάσης των αστυνομικών, οι προαναφερόμενοι τράπηκαν σε φυγή, απορρίπτοντας στον δρόμο, στη συνέχεια, ένα σάκο, ο οποίος περιείχε τέσσερις νάιλον συσκευασίες με ποσότητες αποξηραμένης κάνναβης, συνολικού βάρους 4.510 γραμμαρίων, οι οποίες κατασχέθηκαν.

Έπειτα από έρευνα, το όχημα εντοπίστηκε, λίγο αργότερα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Λάρισας, σταθμευμένο και ασφαλισμένο σε σημείο της πόλης και κατασχέθηκε.

Στη συνέχεια, μετά από λίγη ώρα, στο πλαίσιο των ίδιων αναζητήσεων, εντοπίστηκε και ο 61χρονος ιδιοκτήτης του οχήματος, ενώ από την κατοχή του κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας, ενώ από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας συνεχίζεται η έρευνα για την ως άνω υπόθεση.