Μία ακόμη τραγική απώλεια, προστέθηκε στη «μαύρη» ημέρα για την οικογένεια του ΠΑΟΚ. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, πενηνταπεντάχρονος άνδρας από τη Λάρισα, έχασε τη ζωή του, όταν πληροφορήθηκε το πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, το οποίο στοίχισε τη ζωή επτά ανθρώπων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας, αντιμετώπιζε προβλήματα καρδιολογικής φύσεως και είχε προγραμματίσει να υποβληθεί σε επέμβαση. Ωστόσο, το έντονο σοκ από τα γεγονότα του προκάλεσε καρδιακό επεισόδιο, με αποτέλεσμα να καταλήξει αιφνιδίως.