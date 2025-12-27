Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών η Χρυσούλα Αλευρίδου, γνωστή σε όλους απλώς ως «Σούλα», μια γυναίκα που με τον έναν ή τον άλλον τρόπο άφησε ανεξίτηλο σημάδι στη σύγχρονη κοινωνική ιστορία της Θεσσαλίας.

Γεννημένη στο Κιλκίς από οικογένεια ποντιακής καταγωγής, η Χρυσούλα μεγάλωσε μέσα σε δύσκολες συνθήκες και από νωρίς αναγκάστηκε να μάθει να παλεύει για την επιβίωση.

Η σκληρή καθημερινότητα διαμόρφωσε έναν χαρακτήρα αποφασιστικό, που δεν φοβόταν τις συγκρούσεις ούτε τις δύσκολες επιλογές, στοιχείο που επηρέασε καθοριστικά τη μετέπειτα πορεία της.

Το 2009 μετακόμισε επαγγελματικά στη Λάρισα, όπου ανέπτυξε δραστηριότητα στον χώρο των οίκων ανοχής, έναν τομέα που αντιμετώπισε ως μεγάλο επαγγελματικό στοίχημα.

Η Σούλα δεν έκρυψε ποτέ τη δουλειά της ούτε επιχείρησε να την παρουσιάσει πιο ήπια στα μάτια της κοινωνίας.

Αντιθέτως, στήριξε δημόσια τις επιλογές της και αμφισβήτησε ανοιχτά κοινωνικά στερεότυπα, προκαλώντας έντονες συζητήσεις.

Στους χώρους που διαχειριζόταν, εκατοντάδες κάτοικοι του Βόλου και της γύρω περιοχής βρήκαν μια μορφή διασκέδασης και ελευθερίας.

Χορηγός σε ερασιτεχνική ποδοσφαιρική ομάδα

Ένα χαρακτηριστικό γεγονός ήταν όταν ο οίκος της «Σούλα» έγινε χορηγός ερασιτεχνικής ποδοσφαιρικής ομάδας της Λάρισας, του Βουκεφάλα, μια κίνηση που προκάλεσε θόρυβο, έντονες αντιδράσεις και έφτασε να τραβήξει διεθνή προβολή.

Παράλληλα, η Χρυσούλα ανέπτυξε έντονη φιλανθρωπική δραστηριότητα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Στήριξε οικογένειες σε ανάγκη, σχολεία και τοπικούς φορείς, χωρίς να ζητά αναγνώριση ή διακρίσεις. Αυτή η διπλή της εικόνα, της αμφιλεγόμενης επιχειρηματία και της γενναιόδωρης προστάτιδας, την καθιέρωσε στην κοινή γνώμη ως μια μορφή αντιφατική αλλά ταυτόχρονα σεβαστή, χαρίζοντάς της το προσωνύμιο «αρχόντισσα του Κάμπου».

Η ζωή της Σούλας ήταν γεμάτη ρήξεις, επιμονή και επιλογές που δεν άφηναν κανέναν αδιάφορο. Με τον θάνατό της κλείνει ένα κεφάλαιο που σημάδεψε την τοπική κοινωνία, αφήνοντας πίσω της ένα ισχυρό και δύσκολα αγνοήσιμο αποτύπωμα.

Είτε κάποιος συμφωνεί είτε διαφωνεί με τη διαδρομή της, η παρουσία της στο κοινωνικό γίγνεσθαι της Θεσσαλίας παραμένει ανεξίτηλη.

Με πληροφορίες από: e-thessalia