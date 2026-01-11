Ένας άνδρας ηλικίας 55 ετών έχασε τη ζωή του τις πρώτες πρωινές ώρες σε κέντρο νυχτερινής διασκέδασης στη Λάρισα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε σε νυχτερινό κατάστημα που βρίσκεται επί της οδού Φαρσάλων, όταν ο 55χρονος κατέρρευσε ξαφνικά ενώ βρισκόταν στην πίστα και χόρευε. Αμέσως επικράτησε πανικός στο μαγαζί, με τους θαμώνες να προσπαθούν να προσφέρουν βοήθεια.

Ο 55χρονος ήταν γνωστός επιχειρηματίας της πόλης, στον οποίο ανήκει γνωστό κατάστημα εστίασης.

Όπως προκύπτει από τις πρώτες εκτιμήσεις, ο άνδρας φέρεται να υπέστη ανακοπή καρδιάς. Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ έσπευσε και η αστυνομία, ωστόσο διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να αποσαφηνιστούν από τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.