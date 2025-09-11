Άγριο επεισόδιο εκτυλίχθηκε μεταξύ νεαρών το βράδυ της Τετάρτης(10/09) στη Λάρισα, λίγο μετά τις 8.30 μ.μ. το βράδυ.

Το συμβάν έλαβε χώρα στην περιοχή της Νεράιδας και συγκεκριμένα στην συμβολή των οδών Μύλου και Σίφνου, όταν δύο παρέες νεαρών ξεκίνησαν καβγά μεταξύ τους, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Λίγο αργότερα, ο 23χρονος έβγαλε μαχαίρι και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες του on larissa.gr, μαχαίρωσε έναν από τους νεαρούς στον μηρό.

Στο σημείο υπήρξε μεγάλη αναταραχή, ειδοποιήθηκε η αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ο 22χρονος τραυματίας μεταφέρθηκε άμεσα στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, ενώ άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ συνέλαβαν το άτομο που φέρεται να μαχαίρωσε τον νεαρό.

Συνεχίστηκε καταδίωξη της αστυνομίας, προκειμένου να προσαχθούν και άλλα άτομα τα οποία διέφυγαν στους γύρω δρόμους.