Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε χθες, Δευτέρα 8 Ιουνίου, μετά την απολογία του στην ανακρίτρια Λάρισας άλλο ένα μέλος της γνωστής οικογένειας Βιλανάκη, με τις προφυλακίσεις πλέον να ανεβαίνουν στις τέσσερις.

Εγκληματική οργάνωση, απάτες που ξεπερνούν τις 700.000 ευρώ, εκβιασμοί, χλιδάτη ζωή, πανάκριβα σπίτια και αυτοκίνητα συνθέτουν τα στοιχεία της υπόθεσης με τα στόματα να ανοίγουν μετά και τη δημοσιοποίηση των στοιχείων τους.

Ο κατηγορούμενος που προφυλακίστηκε ήταν εκτός φυλακής με περιοριστικούς όρους, ο μοναδικός που είχε γλιτώσει την προσωρινή κράτηση μετά τις απολογίες για την εγκληματική οργάνωση.

Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με την κατάθεση αστυνομικού που αποκαλύπτει η «Ζούγκλα» έκρυβε όπλο στην… ψησταριά του σπιτιού.

«Στις 4 Ιουνίου, παρουσία δικαστικού λειτουργού, πραγματοποιήσαμε έρευνα στο σπίτι μέλους της οικογένειας Βιλανάκη στη Γιάννουλη Λάρισας. Χωρίς να μας φέρει αντίρρηση, μπήκαμε σε όλους τους κύριους και βοηθητικούς χώρους. Στο σαλόνι βρήκαμε 615 ευρώ, μεταξύ των οποίων και ένα χαρτονόμισμα των 200 ευρώ.

Στην ψησταριά – χτιστό ξυλόφουρνο βρήκαμε ένα όπλο με γεμιστήρα, ο οποίος είχε 9 φυσίγγια».

Όπως ήταν φυσικό ο Βιλανάκης συνελήφθη και απολογήθηκε για παράβαση του νόμου περί όπλων, καθώς το όπλο το είχε παράνομα.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες πολιτών, τα μέλη της οικογένειας Βιλανάκη είχαν γίνει ο φόβος και ο τρόμος στην περιοχή της Θεσσαλίας και όχι μόνο από το 2007, καθώς εμφανίζονταν να πωλούν χρυσές λίρες σε χαμηλή τιμή, μόνο που οι λίρες γίνονταν «καπνός» όταν έπαιρναν τα χρήματα.

Όταν τα θύματα διαμαρτύρονταν, χρησιμοποιούσαν τη μέθοδο των απειλών και των εκβιασμών ακόμα και με την επίδειξη όπλων.

Στις αρχικές τους απολογίες, οι τρεις βασικοί κατηγορούμενοι της οικογένειας Βιλανάκη ουσιαστικά αρνήθηκαν τις κατηγορίες και τα απέδωσαν όλα σε… παρεξήγηση επί της ουσίας.

Εκτός από τις πρώτες καταγγελίες που τους οδήγησαν στη φυλακή, τώρα αντιμετωπίζουν εννιά ακόμη, από άτομα που έχουν μιλήσει στις Αρχές για τη δράση τους.