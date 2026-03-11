Στη φυλακή οδηγήθηκε μετά την απολογία του ένας από τους τέσσερις συλληφθέντες για την υπόθεση της απάτης με τις «κάλπικες» χρυσές λίρες.

Όπως δημοσίευσε το larissa.net, ο κατηγορούμενος απολογήθηκε χθες ενώπιον της ανακρίτριας στη Λάρισα και κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Διαβάστε ΕΔΩ το αποκλειστικό ρεπορτάζ της «Ζούγκλας».

Οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι, που αντιμετωπίζουν βαρύτερες κατηγορίες, αναμένεται να απολογηθούν ενώπιον των ανακριτικών αρχών στην Αθήνα.

Σύμφωνα με την έρευνα των Αρχών, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να είχαν συγκροτήσει δομημένη εγκληματική οργάνωση με συνεχή δράση τουλάχιστον από την άνοιξη του 2021. Η δραστηριότητά τους σταμάτησε την περασμένη Παρασκευή, έπειτα από ευρεία αστυνομική επιχείρηση σε κατοικίες των κατηγορουμένων στη Γιάννουλη.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, τα μέλη της ομάδας προσέγγιζαν τα υποψήφια θύματα παρουσιάζοντας τους εαυτούς τους ως άτομα με μεγάλη οικονομική επιφάνεια. Επικαλούμενοι δήθεν προσωρινή έλλειψη ρευστότητας, τους πρότειναν την πώληση μεγάλων ποσοτήτων χρυσών λιρών σε τιμή σημαντικά χαμηλότερη από την αγοραία αξία, παρουσιάζοντας τη συναλλαγή ως ιδιαίτερα ελκυστική επενδυτική ευκαιρία.

Με αυτόν τον τρόπο κατάφερναν να αποσπούν μεγάλα χρηματικά ποσά για την αγορά των λιρών, τις οποίες όμως δεν παρέδιδαν ποτέ, προβάλλοντας διάφορες ψευδείς δικαιολογίες.

Σε περιπτώσεις που τα θύματα αντιλαμβάνονταν την απάτη και ζητούσαν πίσω τα χρήματά τους, οι κατηγορούμενοι προχωρούσαν – σύμφωνα με τη δικογραφία – σε απειλές κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της περιουσίας τους. Μάλιστα, σε ορισμένες περιπτώσεις φέρονται να τους εκφόβιζαν επιδεικνύοντας όπλα.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί έξι περιπτώσεις απάτης, με το παράνομο οικονομικό όφελος που φέρεται να αποκόμισε η οργάνωση να ξεπερνά τα 1.093.000 ευρώ.

Η δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος των υπολοίπων περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, κατηγορίες για συγκρότηση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε απάτες και εκβιάσεις – τετελεσμένες και σε απόπειρα – με συνολικό όφελος και ζημία που υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ, καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.