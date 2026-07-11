Υπεράνθρωπη ήταν η προσπάθεια που κατέβαλαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής το βράδυ της Παρασκευής 10 Ιουλίου, επιχειρώντας να σβήσουν την μεγάλη φωτιά σεεπιχείρηση ανακύκλωσης στη Λάρισα.

Στις εικόνες των πρώτων πρωινών ωρών του Σαββάτου αποτυπώνεται ότι η πυρκαγιά έχει οριοθετηθεί σε μερικό βαθμό στο Ομορφοχώρι Λάρισας.

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Το χρονικό και η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Η φωτιά ξεκίνησε το βράδυ της Παρασκευής στον αύλειο χώρο της μάντρας ανακύκλωσης (κοντά στο Κιλελέρ) και πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω του τεράστιου πυροθερμικού φορτίου. Η σοβαρότητα της κατάστασης και οι πυκνοί τοξικοί καπνοί ανάγκασαν την Πολιτική Προστασία να ενεργοποιήσει το 112 στις 22:46, στέλνοντας επείγουσα ειδοποίηση στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής:

«Πυρκαγιά στην περιοχή Ομορφοχώρι της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας. Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Για την αντιμετώπιση του συμβάντος είχε στηθεί μια τεράστια επιχείρηση στην οποία συμμετείχαν δυνάμεις από τη Λάρισα, γειτονικούς νομούς, αλλά και από τη Λαμία.

Συγκεκριμένα, επιχείρησαν περισσότεροι από 50 πυροσβέστες, με 22 οχήματα, 4 υδροφόρες των τοπικών δήμων και της Περιφέρειας Θεσσαλίας, καθώς και χωματουργικά μηχανήματα που δημιούργησαν ζώνες ασφαλείας.