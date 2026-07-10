Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (10/7) σε αύλειο χώρο επιχείρησης ανακύκλωσης στο Ομορφοχώρι, κοντά στο Κιλελέρ της Λάρισας. Η κατάσταση κρίνεται σοβαρή λόγω του υψηλού πυροθερμικού φορτίου, ενώ η Πολιτική Προστασία ενεργοποίησε το 112, καλώντας τους κατοίκους των γύρω περιοχών να κλειστούν στα σπίτια τους. Σύμφωνα με μάρτυρες, ακούστηκε και μια έκρηξη.

Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ήταν άμεση. Στο σημείο έσπευσαν 29 πυροσβέστες με 12 οχήματα, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά, η οποία κατακαίει υλικά ανακύκλωσης, αναπτύσσοντας πολύ υψηλές θερμοκρασίες.

Λίγο αργότερα, οι δυνάμεις της πυροσβεστικής ενισχύθηκαν και πλέον επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 15 οχήματα.

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν ενεργά υδροφόρες του Δήμου Κιλελέρ, καθώς και της Περιφέρειας Θεσσαλίας, παρέχοντας συνεχή υποστήριξη στις πυροσβεστικές δυνάμεις που προσπαθούν να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο.

Επείγουσα ειδοποίηση από το 112

Λόγω της φύσης των υλικών που καίγονται, οι καπνοί είναι ιδιαίτερα πυκνοί και κατευθύνονται προς κατοικημένες περιοχές. Για τον λόγο αυτό, στις 22:46, εστάλη επείγον μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής.

Το μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας αναφέρει: «Πυρκαγιά στην περιοχή Ομορφοχώρι της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας. Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Οι Αρχές απευθύνουν ισχυρή σύσταση στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να παραμείνουν προστατευμένοι σε εσωτερικούς χώρους με ερμητικά κλειστά παράθυρα, μέχρι να μειωθεί η ένταση του φαινομένου.

Έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς

Καθώς η μάχη με τις φλόγες συνεχίζεται, στην περιοχή μεταβαίνει ήδη το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΑΚΕΕ) Λάρισας. Τα στελέχη του κλιμακίου θα ξεκινήσουν άμεσα τη διερεύνηση για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την έναρξη της φωτιάς στη μάντρα ανακύκλωσης.

Βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media:

Με πληροφορίες από larissanet.gr