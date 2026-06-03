Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε στη συνοικία της Νεάπολης στη Λάρισα, όταν η ιδιοκτήτρια ενός σταθμευμένου αυτοκινήτου άκουσε έναν περίεργο θόρυβο από το όχημά της. Ανοίγοντας το καπό για να ελέγξει τι συμβαίνει, βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα φίδι που είχε φωλιάσει μέσα στον χώρο της μηχανής.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, ιδιοκτήτρια κάλεσε αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία έφτασε στο σημείο μέσα σε ελάχιστα λεπτά.

Ένας πυροσβέστης πλησίασε το όχημα και επιδεικνύοντας απόλυτη ψυχραιμία, κατάφερε να πιάσει και να απομακρύνει με ασφάλεια το ερπετό.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία υπό το βλέμμα των αναστατωμένων κατοίκων της γειτονιάς, οι οποίοι έσπευσαν να ευχαριστήσουν και να συγχαρούν το προσωπικό της πυροσβεστικής για την άμεση ανταπόκριση.