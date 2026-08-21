Αυτοκίνητο συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με φορτηγό και κατέληξε σε άμορφη μάζα σιδερικών. Το πρωί της Παρασκευής 21 Αυγούστου, κατά τις 11:00, σημειώθηκε το συμβάν στον δρόμο Λάρισας – Τρικάλων, στο ύψος του Animus.

Ο οδηγός, παρά την άσχημη κατάληξη του οχήματός του, απεγκλωβίστηκε χωρίς τραυματισμούς. Σημειώνεται πως οι αερόσακοι άνοιξαν και του έσωσαν στη ζωή. Καλά στην υγεία του είναι και ο οδηγός του βαρέως οχήματος.

Εικόνες από το σημείο του τροχαίου ατυχήματος:

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λάρισας και της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ λόγω του οχήματος που βρέθηκε στο κέντρο του οδοστρώματος προκλήθηκε μποτιλιάρισμα και στα δύο ρεύματα της οδού.

Πηγή: On Larissa