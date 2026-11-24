Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας νοσηλεύεται μια 77χρονη γυναίκα, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα.

Η ηλικιωμένη κινείτο με ποδήλατο και συγκρούστηκε με μια μοτοσικλέτα στον Τύρναβο. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου σύμφωνα με πληροφορίες δίνει «μάχη» για να κρατηθεί στη ζωή.

Ο οδηγός της μηχανής μετά το τροχαίο συνελήφθη, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος, αφού σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του.

Πηγή: Thestival