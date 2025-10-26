Επιμέλεια: Εβελίνα Δαβάκη

Μάχη για τη ζωή του δίνει το βρέφος που υπέστη σοβαρά εγκαύματα από λάδι, στο σπίτι του στην Καρδίτσα, έπειτα από οικιακό ατύχημα.

Το άτυχο παιδί νοσηλεύεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση στο Νοσοκομείο της Λάρισας. Όπως έγινε γνωστό, νωρίτερα υπέστη καρδιακή ανακοπή, αλλά ευτυχώς οι γιατροί κατάφεραν να το επαναφέρουν.

Προς στιγμήν, παραμένει διασωληνωμένο και εξετάζεται το ενδεχόμενο μεταφοράς του σε Νοσοκομείο της Αθήνας, ενέργεια που – προς το παρόν – δεν είναι εφικτή λόγω της εύθραυστης κατάστασής του.

Το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που η μητέρα του βρέφους τηγάνιζε στην κουζίνα. Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, το παιδί κινήθηκε απρόσμενα και άγγιξε το τηγάνι. Το σκεύος αναποδογύρισε και το καυτό λάδι έπεσε πάνω του, προκαλώντας σοβαρά εγκαύματα στο πρόσωπο και τον θώρακα.

Το παιδάκι φέρει εγκαύματα στο 15% του σώματός του. Μεταφέρθηκε πρώτα στο Νοσοκομείο της Καρδίτσας, ωστόσο έπειτα κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.