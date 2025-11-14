Με δάκρυα στα μάτια αποχαιρετούν φίλοι και συγγενείς την 49χρονη Ζωή που έχασε την ζωή της στο ζυμωτήριο του φούρνου που εργαζόταν στην Λάρισα. Λένε το τελευταίο «αντίο», στον Ιερό Ναό του Αγίου Τρύφωνα.

Η 49χρονη Ζωή φορούσε ένα φουλάρι εν ώρα εργασίας, το οποίο μπλέχτηκε στους κυλίνδρους του ζυμωτηρίου, με αποτέλεσμα σκοτωθεί. Την εντόπισε μια φίλη και πελάτισσα και αμέσως ειδοποίησε τις αρχές για τον τραγικό θάνατο της αγαπημένης της.

Συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και τα δυο αγαπημένα της παιδία βρέθηκαν νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής (14.11.2025) στην εκκλησία του Αγίου Τρύφωνα όπου γίνεται η κηδεία της. Η εκκλησία γέμισε με ολόλευκα στεφάνια για να τιμήσουν την μνήμη της και ο κόσμος ήταν ντυμένος στα μαύρα.

Κανείς δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει το πως αυτή η γυναίκα έχασε τόσο άδικα τη ζωή της.

Πνιγμό έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Η 49χρονη Ζωή Λ. έχασε την ζωή της άδικα, όταν το φουλάρι της πιάστηκε στο ζυμωτήριο του φούρνου που δούλευε. Η Ζωή φορούσε για χρόνια φουλάρια στο λαιμό της, επειδή είχε πρόβλημα με τον αυχένα και την ανακούφιζε η ζεστασιά τους.

Για χρόνια επίσης καθάριζε καθημερινά τον κύλινδρο από το ζυμωτήριο του φούρνου, μόλις τελείωνε με την αδερφή της την ετοιμασία και το φούρνισμα των αρτοσκευασμάτων. Την διαδικασία αυτή ακολουθούσε κάθε πρωί μηχανικά, της είχε γίνει πλέον συνήθεια.

Παρόλα αυτά, η ατυχία συμβαίνει μια φορά. Το φουλάρι μπλέχτηκε στον κύλινδρο και μετατράπηκε σε θηλιά που την έπνιξε, καθώς το ζυμωτήριο δούλευε ενώ εκείνη το καθάριζε.

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι το φουλάρι που φορούσε λειτούργησε ως βρόγχος και της προκάλεσε τον θάνατο.

Την άτυχη γυναίκα εντόπισε γειτόνισσα και πελάτισσά της που πήγε στον φούρνο για να πάρει όπως κάθε πρωί το κουλούρι της.

