Σε θρίλερ εξελίσσεται η επιχείρηση διάσωσης στη Λάρισα, όπου ο 53χρονος άνδρας που είχε εγκλωβιστεί σε υπόγεια σήραγγα, έδωσε σημάδια ζωής. Οι διασώστες της 8ης ΕΜΑΚ κατάφεραν να φτάσουν κοντά του, και του χορηγούν οξυγόνο, μέσω ειδικής συσκευής. Ο άνδρας φέρεται να έχει ανταποκριθεί.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε σε περιοχή μεταξύ Γόννων και Καλλιπεύκης, όπου τέσσερα άτομα φέρεται να αναζητούσαν λίρες, σκάβοντας μια αυτοσχέδια υπόγεια στοά, μήκους περίπου 22-25 μέτρων. Κατά την προσπάθειά τους οι άνδρες παρουσίασαν δυσφορία, πιθανότατα λόγω έλλειψης οξυγόνου.

Ένας από αυτούς κάλεσε τις Αρχές, ενώ οι άλλοι δύο κατάφεραν να διαφύγουν και αναζητούνται. Ένα ακόμη άτομο μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Γόννων με λιποθυμικό επεισόδιο. Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν πως τις τελευταίες ημέρες έβλεπαν την ομάδα να εργάζεται σε ένα αυτοσχέδιο «εργοτάξιο» κοντά στην σπηλιά, επιχειρώντας να διανοίξουν νέα σήραγγα στο εσωτερικό της. Η επιχείρηση της ΕΜΑΚ συνεχίζεται με στόχο την ασφαλή ανάσυρση του εγκλωβισμένου άνδρα.