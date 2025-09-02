Ο φόβος και ο τρόμος των κατοίκων της Λάρισας, έχουν γίνει τρεις ληστές, που σπάνε καταστήματα με βαριοπούλες.

Την περασμένη Πέμπτη (28/08), «άνοιξαν» βενζινάδικο μέσα στην πόλη της Λάρισας.

Η προηγούμενη διάρρηξη είχε γίνει σε βενζινάδικο στην Λεωφόρο Καραμανλή, πριν από δύο εβδομάδες.

Την Κυριακή (31/08), οι δράστες χρησιμοποιώντας και πάλι βαριοπούλα, έσπασαν την είσοδο από γυαλί και εισέβαλλαν στο κλειστό πρατήριο, «σηκώνοντας» το χρηματοκιβώτιο, με λεία οκτώ χιλιάδων ευρώ.

Με τον ίδιο τρόπο το ίδιο βράδυ, «άνοιξαν» κάβα, κλέβοντας μπουκάλια με ποτά, αλλά και χρήματα (150 ευρώ).

Δεν δίστασαν να παραβιάσουν και κομμωτήριο, προκαλώντας ζημιές χιλιάδων ευρώ.

Την έρευνα της υπόθεσης, έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας.