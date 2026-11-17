Στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας παραμένουν ένας 80χρονος και μία 75χρονη μετά τη φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας 16 Νοεμβρίου στο ισόγειο πολυκατοικίας στη συνοικία της Νεράιδας. Οι πυροσβέστες έσβησαν τη φωτιά, όμως ο χώρος όπου έμενε το ζευγάρι κάηκε ολοσχερώς.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, οι δύο ηλικιωμένοι ζούσαν σε εξαιρετικά κακές συνθήκες ήδη πριν από την πυρκαγιά. Οι φωτογραφίες από το εσωτερικό του ισογείου δείχνουν την έκταση της καταστροφής. Οι κοινωνικές υπηρεσίες αναμένεται να εξετάσουν τις συνθήκες διαβίωσης του ζευγαριού.

Και οι δύο μεταφέρθηκαν στο εφημερεύον νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, όπου και νοσηλεύονται με αναπνευστικά προβλήματα. Κανείς τους δεν υπέστη εγκαύματα. Τα αίτια της φωτιάς διερευνά η Πυροσβεστική Υπηρεσία Λάρισας.