Μεγάλη ανησυχία προκαλούν οι νεότερες εξελίξεις για την κατάσταση της υγείας του μόλις 2,5 ετών παιδιού που τραυματίστηκε στο σφοδρό τροχαίο ατύχημα το απόγευμα της Πέμπτης (12/11), λίγο έξω από τη Λάρισα, στην περιοχή της Τερψιθέας, όταν το Ι.Χ. αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε μαζί με τον πατέρα του, συγκρούστηκε μετωπικά με σχολικό λεωφορείο.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του onlarissa.gr, οι γιατροί του εφημερεύοντος Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας έκριναν αναγκαία τη διασωλήνωση του μικρού παιδιού, η κατάσταση του οποίου χαρακτηρίζεται σοβαρή.

Ιδιαίτερα σοβαρά είναι και τα τραύματα που φέρει ο περίπου 30 ετών πατέρας, ο οποίος νοσηλεύεται με συντριπτικά κατάγματα.

Το χρονικό της σφοδρής σύγκρουσης στην Τερψιθέα

Η σύγκρουση των δύο οχημάτων υπήρξε τόσο σφοδρή, ώστε το εμπρόσθιο τμήμα του επιβατικού αυτοκινήτου μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών.

Στο Ι.Χ. επέβαιναν ο 30χρονος πατέρας, ο οποίος βρισκόταν στη θέση του οδηγού, και το 2,5 ετών παιδί του, το οποίο ήταν τοποθετημένο σε ειδικό παιδικό κάθισμα στο πίσω μέρος του οχήματος.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να ανασύρουν τους δύο σοβαρά τραυματίες και να τους διακομίζουν εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Από την πλευρά του σχολικού λεωφορείου δεν έχει αναφερθεί σοβαρός τραυματισμός μεταξύ των παιδιών που επέβαιναν σε αυτό, καθώς οι μικροί επιβάτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από το σημείο και μεταφέρθηκαν στον προορισμό τους με άλλο μέσο, ενώ οι ακριβείς συνθήκες της μετωπικής σύγκρουσης παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες Αρχές.