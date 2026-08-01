Ένα ακόμα σοβαρό περιστατικό με ηλεκτρικό πατίνι σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 31 Ιουλίου στη Λάρισα, αφήνοντας έναν 43χρονο άνδρα να δίνει μάχη για τη ζωή του.

Ο άνδρας, ο οποίος μετά την πτώση του με ηλεκτρικό πατίνι αρχικά επέστρεψε στο σπίτι του, αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία λίγο αργότερα, με αποτέλεσμα οι γονείς του να τον μεταφέρουν εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Οι γιατροί διέγνωσαν σοβαρή κρανιοεγκεφαλική κάκωση και τον οδηγούν άμεσα στο χειρουργείο, με την κατάσταση της υγείας του να θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη.

Πώς συνέβη το ατύχημα – Έπεσε στο οδόστρωμα

Σύμφωνα με το tirnavospress, ο 43χρονος κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι όταν, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του οχήματος.

Από την πτώση στο οδόστρωμα υπέστη σοβαρό χτύπημα στο κεφάλι.

Αρχικά, ο άνδρας δεν συνειδητοποίησε τη σοβαρότητα της κατάστασής του και επέστρεψε στο σπίτι του.

Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα η υγεία του παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση και αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία.

Εσπευσμένη διακομιδή στο νοσοκομείο και μάχη στο χειρουργείο

Μόλις οι γονείς του αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί και διαπίστωσαν την σοβαρότητα του τραυματισμού, τον μετέφεραν άμεσα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, από όπου στη συνέχεια διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης.

Οι θεράποντες ιατροί διαπίστωσαν ότι φέρει σοβαρή κρανιοεγκεφαλική κάκωση, ενώ εκφράζονται έντονοι φόβοι για εσωτερική αιμορραγία.

Έκριναν επιβεβλημένη την άμεση εισαγωγή του στο χειρουργείο προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα βαριά τραύματα.

Η κατάσταση της υγείας του 43χρονου χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα σοβαρή, με το ιατρικό προσωπικό να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη σταθεροποίησή του.