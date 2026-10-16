Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας οδηγείται σήμερα, Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ο 68χρονος ιερέας από τα Γρεβενά, ο οποίος είχε συλληφθεί πριν από λίγες ημέρες μετά από καταγγελία της 43χρονης πρώην συντρόφου του.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ο κληρικός θα δικαστεί για το πλημμέλημα της ενδοοικογενειακής απειλής.

Η υπόθεση είχε πάρει δημοσιότητα μετά την καταγγελία της γυναίκας, η οποία περιλάμβανε και αναφορές σε προσωπικό φωτογραφικό υλικό της.

Η καταγγελία της 43χρονης

Η υπόθεση ξεκίνησε όταν η 43χρονη από τη Λάρισα, με την οποία ο 68χρονος φέρεται να διατηρούσε προσωπική σχέση, προσέφυγε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας και κατήγγειλε τη συμπεριφορά του.

Μετά την καταγγελία διατάχθηκε κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση, ενώ οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του ιερέα στην κατοικία του στα Γρεβενά.

Στο πλαίσιο της έρευνας κατασχέθηκε το κινητό του τηλέφωνο, στο οποίο, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, φέρεται να εντοπίστηκαν φωτογραφίες της 43χρονης από προσωπικές στιγμές.

Η γυναίκα φέρεται να έχει υποστηρίξει ότι δεχόταν απειλές σχετικά με ενδεχόμενη δημοσιοποίηση του συγκεκριμένου υλικού.

Το σκέλος αυτό είχε τεθεί υπό διερεύνηση και ως προς το ενδεχόμενο εκδικητικής πορνογραφίας, ωστόσο η σημερινή αυτόφωρη διαδικασία αφορά, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, την κατηγορία της ενδοοικογενειακής απειλής.

Τι υποστηρίζει ο 68χρονος

Ο 68χρονος δεν αρνείται ότι διατηρούσε σχέση με την 43χρονη, απορρίπτει όμως τον ισχυρισμό ότι σκόπευε να χρησιμοποιήσει προσωπικό υλικό της με εκδικητικό τρόπο.

Παράλληλα, η πλευρά του προβάλλει και οικονομική διαφορά μεταξύ των δύο.

Σύμφωνα με τον ισχυρισμό του, η 43χρονη είχε λάβει προκαταβολή για τη φιλοτέχνηση αγιογραφιών, οι οποίες, όπως υποστηρίζει, δεν παραδόθηκαν.

Μετά την προηγούμενη παρουσία του ενώπιον των δικαστικών Αρχών, ο 68χρονος είχε αφεθεί ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο να μην έχει καμία επικοινωνία με την 43χρονη μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Απαλλάχθηκε από τα διοικητικά του καθήκοντα

Μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης, η Ιερά Μητρόπολη Γρεβενών αποφάσισε να απαλλάξει τον 68χρονο από τα διοικητικά του καθήκοντα.

Η δικαστική εξέλιξη αναμένεται με ενδιαφέρον, καθώς η σημερινή διαδικασία θα κρίνει το σκέλος της ενδοοικογενειακής απειλής, ενώ τα υπόλοιπα στοιχεία της καταγγελίας εξακολουθούν να αξιολογούνται από τις αρμόδιες Αρχές.