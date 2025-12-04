Ρεπορτάζ – Επιμέλεια: Αντώνης Ζήβας

Στο εδώλιο του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας οδηγούνται σήμερα το μεσημέρι οι δύο αγρότες που συνελήφθησαν την Κυριακή 30/11, μετά τη σύγκρουση με τις αστυνομικές δυνάμεις στα μπλόκα του Πλατυκάμπου και της Νίκαιας.

Όπως δημοσίευσε το larissa.net, οι διώξεις έρχονται ενώ οι κινητοποιήσεις των αγροτών παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη, με την ένταση να μεταφέρεται πλέον και στις δικαστικές αίθουσες.

Οι κατηγορίες που τους βαραίνουν είναι, κατά περίπτωση, βία κατά υπαλλήλων και πρόκληση σωματικής βλάβης.

Ο τρίτος συλληφθείς, αγρότης και συνδικαλιστής, μένει εκτός αυτόφωρης διαδικασίας, καθώς, όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ. το επίμαχο διάστημα νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο, τραυματισμένος από τα γεγονότα στα μπλόκα.

Μετά το μαζικό κύμα συμπαράστασης που είχε καταγραφεί και τη Δευτέρα 1/12, έξω από το Δικαστικό Μέγαρο, με δεκάδες αγρότες να δίνουν δυναμικό παρών υπέρ των συναδέλφων τους, αντίστοιχη εικόνα αναμένεται και σήμερα, με νέα συγκέντρωση αλληλεγγύης.

Ένας από τους δύο κατηγορούμενους αγρότες, φανερά συγκινημένος, δήλωσε χαρακτηριστικά κατά την αποχώρησή του από τα δικαστήρια:

«Μας δίνουν τεράστια δύναμη. Ο αγώνας δεν σταματά εδώ».