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Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στη Λάρισα το βράδυ της Δευτέρας 14 Οκτωβρίου.
Ένα κοπάδι αγριογούρουνων προσπάθησε να διασχίσει την Εθνική Οδό Λάρισας – Τρικάλων στο ύψος του χωριού Πηνειάδα, την ώρα που αυτοκίνητο περνούσε, με αποτέλεσμα υπάρξει σύγκρουση. Ο οδηγός δεν τραυματίστηκε, υπήρξαν μόνο υλικές ζημιές στο όχημα του. Ωστόσο τα αγριογούρουνα σκοτώθηκαν στο τροχαίο.
Βίντεο μετά το τραγικό συμβάν:
Στο βιντεοληπτικό υλικό του on larissa φαίνονται τα άτυχα ζώα νεκρά στο οδόστρωμα.