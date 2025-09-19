Δύο άντρες οδηγήθηκαν πρόσφατα ενώπιον του Μονομελούς Πλημελειοδικείου Λάρισας, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, καθώς είχαν συλληφθεί από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ελασσόνας, για παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών.

Δύο διαφορετικές περιπτώσεις αλλά με κοινό πρόβλημα την μετακίνηση προβάτων για βόσκηση, σε απόσταση περίπου 1.500 και 500 μέτρων, αντίστοιχα, από τις σταβλικές τους εγκαταστάσεις, κατά παράβαση ισχύουσας απόφασης. Οι έλεγχοι των Αστυνομικών Αρχών τους τελευταίους μήνες σε όλη τη Θεσσαλία έχουν ενταθεί, καθώς το πρόβλημα της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, έχει λάβει τρομακτικές διαστάσεις στην περιοχή.

Ωστόσο η κατάσταση που παρουσιάζουν οι άνθρωποι που συλλαμβάνονται δεν είναι τόσο απλή. Αρχικά και παίρνοντας ως παράδειγμα τις δύο τελευταίες περιπτώσεις αμφότεροι οι κατηγορούμενοι απατώντας σε σχετική ερώτηση της έδρας διευκρίνισαν πως γνώριζαν για τα μέτρα περιορισμού που εφαρμόζονται στην περιοχή τους.

Γιατί λοιπόν τα ζώα βρέθηκαν σε αυτές τις αποστάσεις; Όπως ανέφερε ο γιος του πρώτου κατηγορούμενου, ο πατέρας του δηλαδή που είχε αναλάβει να φυλάει τα ζώα εκείνη την ημέρα στην σταβλική εγκατάσταση, από τα 800 πρόβατα, περίπου τα 200 είχαν ξεφύγει.

Ο κατηγορούμενος λόγω και της ηλικίας του δεν μπορούσε να τα κουμαντάρει εύκολα με τον γιο του να τονίζει πως δεν είχε πρόθεση να τα αφήσει ελεύθερα.

«Μόνοι μας φυλαγόμαστε» ανέφερε ο γιος προσθέτοντας πως ο πατέρας του βοηθούσε γιατί δεν έχουν άλλους υπαλλήλους με το οικονομικό κόστος από την διαμορφωθείσα κατάσταση λόγω του ιού να είναι δυσβάσταχτη.

Στη δεύτερη περίπτωση τόσο ο κατηγορούμενος όσο και η αδερφή του τόνισαν πως ο χώρος που είχαν μετακινηθεί τα ζώα ήταν δικής τους ιδιοκτησίας και έπρεπε να βγουν γιατί το μεγάλο διάστημα εγκλεισμού δεν ήταν καλό για την υγεία τους. Τελικά και οι δύο απαλλάχθηκαν λόγω αμφιβολιών όπως ήταν και η εισαγγελική πρόταση.

Το γεγονός ωστόσο παραμένει πως η καταστολή και η ποινική αντιμετώπιση του προβλήματος αποτελεί μόνο μια πτυχή στην δύσκολη εξίσωση που λέγεται αντιμετώπιση της ευλογιάς.Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πάντως, αναμένονται οι εξελίξεις από την έρευνα που διέταξε ο Εισαγγελέας Εφετών Λάρισας, με βάση την αναφορά της βουλευτή Λάρισας του ΠΑΣΟΚ κας Ευαγγελίας Λιακούλη.

