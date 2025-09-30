Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στον δρόμο από Γόννους του Δήμου Τεμπών προς την Καλλιπεύκη στη Λάρισα, εκεί που ένας άνδρας εγκλωβίστηκε σε σπηλιά βάθους 22 μέτρων.

Πιο συγκεκριμένα, τέσσερα άτομα, χρυσοθήρες, επιχειρούσαν να εντοπίσουν λίρες στην εν λόγω σπηλιά, αλλά ένα ατύχημα τους έκανε να αναγκαστούν να ειδοποιήσουν μέσω του 112 τις Αρχές.

Ένας από τους τέσσερις άνδρες εγκλωβίστηκε στη Σπηλιά όπου κατέβηκε ψάχνοντας για τον θησαυρό.

Συνεργός του παρέμεινε στο σημείο και ειδοποίησε αστυνομία και ΕΚΑΒ, ενώ οι άλλοι δύο απομακρύνθηκαν από το σημείο και αναζητούνται από τις αστυνομικές Αρχές που εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό.

Άνδρες της ΕΜΑΚ επιχειρούν αυτή την ώρα προσπαθώντας να απεγκλωβίσουν τον άνδρα που εγκλωβίστηκε στη σπηλιά, ενώ κατά πληροφορίες του onlarissa.gr, έχει χάσει τις αισθήσεις του.