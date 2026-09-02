Την ενοχή του 58χρονου καθηγητή Θεολογίας για κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγεια κατά συρροή και για πορνογραφία ανηλίκων πρότεινε ο εισαγγελέας του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Λάρισας. Η υπόθεση αφορά καταγγελλόμενες πράξεις του 2025 σε σχολείο της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, με θύμα μαθήτρια του κατηγορουμένου.

Κατά την απολογία του, ο 58χρονος αρνήθηκε κατηγορηματικά τις γενετήσιες πράξεις σε χώρους του σχολείου, υποστηρίζοντας πως η εμπλοκή του περιορίστηκε σε γραπτή ανταλλαγή μηνυμάτων σεξουαλικού περιεχομένου («sexting») και στη λήψη ενός βίντεο, το οποίο, όπως ισχυρίστηκε, διέγραψε αμέσως.

Αποδίδοντας την καταγγελία σε προσπάθεια διαφυγής της ανήλικης από το οικογενειακό της περιβάλλον ή σε ματαίωση λόγω μη πραγματοποίησης των φαντασιώσεών της, υποστήριξε πως η πρώτη προσέγγιση έγινε από την ίδια.

Παράλληλα, παραδέχθηκε πως κολακεύτηκε από την προσοχή της έφηβης, αναζητώντας επιβεβαίωση χωρίς να αναλογιστεί τις συνέπειες.

Από την πλευρά του, ο εισαγγελέας στην αγόρευσή του αμφισβήτησε πλήρως τη συλλογιστική του κατηγορουμένου, σημειώνοντας πως η μαθήτρια είχε εκμυστηρευτεί τα γεγονότα σε τουλάχιστον τέσσερα άτομα.

Βασιζόμενος και στην κατάθεση της σχολικής ψυχολόγου, η οποία περιέγραψε την ανήλικη ως ένα παιδί με συγκροτημένη σκέψη, τόνισε πως όσα κατήγγειλε δε θα μπορούσαν να αποτελούν αποκυήματα της φαντασίας της. Η ακροαματική διαδικασία συνεχίζεται με την αγόρευση της συνηγόρου υποστήριξης της κατηγορίας.

Πηγή: larissanet