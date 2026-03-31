Συνελήφθησαν την Κυριακή (30/3) στη Λάρισα, δύο ημεδαποί άνδρες (ένας 26χρονος και ένας 27χρονος), σε βάρος των οποίων, καθώς και σε βάρος ενός ακόμη αγνώστου ατόμου, σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης/ομάδας και απάτη.

Βρήκαν 3.650 ευρώ και κοσμήματα στο αυτοκίνητό τους

Ειδικότερα, αστυνομικοί της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) Λάρισας προέβησαν σε έλεγχο Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου, στο οποίο επέβαιναν οι δύο συλληφθέντες και το οποίο ήταν μισθωμένο από τον άλλον ημεδαπό άνδρα που αναζητείται. Κατά τον έλεγχο βρέθηκαν, επιμελώς κρυμμένα, στο εσωτερικό του αυτοκινήτου το χρηματικό ποσό των 3.650 ευρώ καθώς και διάφορα κοσμήματα (αλυσίδες, δαχτυλίδια κ.λπ.).

Παρίστανε τον λογιστή

Από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι άγνωστος επικοινώνησε τηλεφωνικά με ηλικιωμένη προσποιούμενος τον λογιστή και με το πρόσχημα αποφυγής φορολόγησής της, την έπεισε να παραδώσει στον έναν συλληφθέντα, κοσμήματα και χρήματα.

Τα χρήματα και τα κοσμήματα που βρέθηκαν στο όχημα κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στη γυναίκα. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας, ενώ από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας ερευνάται η τυχόν εμπλοκή τους και σε άλλες παρόμοιες πράξεις.