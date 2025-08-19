Στη δικαιοσύνη οδηγήθηκε ένας 78χρονος άνδρας, ο οποίος κατηγορείται ότι προκάλεσε τον θάνατο μιας γάτας, στην περιοχή του Δήμου Αγιάς, στη Λάρισα. Επιπλέον, του επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 30.000 ευρώ.

Το περιστατικό συνέβη το πρωί της Δευτέρας (18/8) στην περιοχή της Βελίκας, όταν ο ηλικιωμένος φέρεται να κλότσησε έναν γάτο τριών ετών, προκαλώντας τον θάνατό του λίγη ώρα αργότερα.

Ο 78χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Λάρισας από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αγιάς.

Εν τω μεταξύ, του επιβλήθηκε το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο των 30.000 ευρώ, σύμφωνα με τη νομοθεσία για την προστασία των ζώων.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας, ανέφερε πως ο κατηγορούμενος συνελήφθη το απόγευμα της 18ης Αυγούστου 2025 και σχηματίστηκε δικογραφία εναντίον του για παραβίαση των κανονισμών περί ευζωίας των ζώων.