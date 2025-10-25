Επιμέλεια: Εβελίνα Δαβάκη

Ένα βρέφος, 18 μηνών, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο, έπειτα από ατύχημα που είχε με καυτό λάδι.

Το άτυχο παιδί νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας, με σοβαρά εγκαύματα.

Αρχικά είχε διακομιστεί σε Νοσοκομείο άλλης θεσσαλικής πόλης, όπου διασωληνώθηκε και έπειτα κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στη Λάρισα για περαιτέρω ιατρική φροντίδα, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Όπως όλα δείχνουν, επρόκειτο για ατύχημα που συνέβη στο σπίτι της οικογένειας, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.