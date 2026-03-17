Μετά από δύο αναβολές έρχεται ξανά σήμερα στο ακροατήριο του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Λάρισας η υπόθεση βιασμού μιας καθηγήτριας από πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Θεσσαλίας τον Σεπτέμβριο 2021.

Σε πρώτο βαθμό ο κατηγορούμενος καταδικάστηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Τρικάλων σε κάθειρξη έξι ετών με την έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο στον Αγιόκαμπο Λάρισας στις 17 Σεπτεμβρίου του 2021, ο κατηγορούμενος, βρισκόταν μέσα στο όχημά του μαζί με την γυναίκα όταν την εξανάγκασε, σε σεξουαλικές πράξεις χρησιμοποιώντας τη δύναμη του με τη γυναίκα να αντιδρά και να του ζητά, κλαίγοντας – όπως αναφέρει το κατηγορητήριο- να σταματήσει.

Να σημειωθεί πως η δίκη στα Τρίκαλα είχε διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών.

