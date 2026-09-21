Συντετριμμένη και οργισμένη είναι η οικογένεια ενός 15χρονου μαθητή, ο οποίος έχασε τη ζωή του στην Καρίτσα του δήμου Αγιάς στη Λάρισα. Το αγόρι εντοπίστηκε από τους γονείς του χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο μπάνιο του σπιτιού του. Παρά την άμεση κλήση στο ΕΚΑΒ, η μητέρα του καταγγέλλει μεγάλη καθυστέρηση στην άφιξη του ασθενοφόρου, τονίζοντας ότι η βοήθεια έφτασε όταν ήταν πλέον αργά για το παιδί της.

Σύμφωνα με την καταγγελία της μητέρας, το ασθενοφόρο έκανε πάνω από μία ώρα να φτάσει στο σημείο, ενώ τα δύο διαθέσιμα οχήματα των κοντινών Κέντρων Υγείας βρίσκονταν ήδη σε διακομιδές άλλων σοβαρών περιστατικών.

«Έχασα το παιδί μου, έχασα το παιδί μου. Το ασθενοφόρο άργησε. Κάλεσα 21:03 και ήρθε 22:30, έντεκα παρά. Είμαστε χαμένοι από τον κόσμο, πεθαίνουμε. Από τη Λάρισα δεν υπήρχε πιο κοντινό ασθενοφόρο. Πάει το παιδί μου, το έχασα. Εγώ φτάνω στη Λάρισα με το αυτοκίνητο σε μισή ώρα και το ασθενοφόρο έκανε μιάμιση ώρα. Είναι δυνατόν, τόση ώρα;», είπε.

Τελικά, στο χωριό κλήθηκε κινητή μονάδα από τη Λάρισα, η οποία απέχει περίπου 50 χιλιόμετρα. Η μητέρα περιέγραψε τις δραματικές στιγμές αναφέροντας ότι έχασε το παιδί της εξαιτίας της καθυστέρησης, εκφράζοντας την απορία της για τον χρόνο που χρειάστηκε το όχημα του ΕΚΑΒ να διανύσει την απόσταση.

Από την πλευρά της, η Υγειονομική Περιφέρεια επισημαίνει ότι η ανταπόκριση του ΕΚΑΒ ήταν η ταχύτερη δυνατή υπό τις συγκεκριμένες γεωγραφικές συνθήκες. Όπως αναφέρεται στη σχετική ενημέρωση, τα Κέντρα Υγείας Αγιάς και Γόννων καλύπτουν την περιοχή όλο το 24ωρο, όμως τη συγκεκριμένη στιγμή τα οχήματά τους εκτελούσαν διακομιδές προς το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας και το Συκούριο. Η κινητή μονάδα που στάλθηκε από τη Λάρισα έφτασε στο σημείο 45 λεπτά μετά την κλήση, με τους διασώστες να παραλαμβάνουν τον 15χρονο χωρίς σφυγμό και αναπνοή. Στο νοσοκομείο απλά βεβαιώθηκε ο θάνατός του.

Ο χαμός του 15χρονου έχει βυθίσει στο πένθος την τοπική κοινωνία, καθώς ήταν ένα ιδιαίτερα αγαπητό και δραστήριο παιδί με ενασχόληση στον αθλητισμό, χωρίς να είναι γνωστό αν αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα υγείας. Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να ριχθεί φως από τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Παράλληλα, στο σχολείο του έχουν μεταβεί ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί για να προσφέρουν υποστήριξη στους συμμαθητές και τους καθηγητές του.

Πηγή: lamiareport