Έντονη αναστάτωση έχει προκαλέσει στο Λασίθι και συγκεκριμένα στον Άγιο Νικόλαο υπόθεση βίας με θύμα έναν 12χρονο μαθητή Γυμνασίου, με τους γονείς του να καταγγέλλουν ότι το παιδί βίωνε έναν πραγματικό εφιάλτη εντός και εκτός σχολείου.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο ανήλικος, ο οποίος έχει γεννηθεί το 2014, δέχθηκε επίθεση από ομάδα συμμαθητών του για λόγους που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί.

Το περιστατικό ξεκίνησε μέσα στο σχολείο

Όλα φέρεται να ξεκίνησαν εντός του σχολικού χώρου, όταν ομάδα μαθητών πλησίασε τον 12χρονο, τον περικύκλωσε και άρχισε να τον εξυβρίζει.

Η ένταση, ωστόσο, δεν σταμάτησε εκεί.

Μετά το τέλος των μαθημάτων, οι ανήλικοι φέρεται να περίμεναν τον 12χρονο έξω από το σχολείο. Σε απόσταση περίπου 20 μέτρων από το κτίριο, δύο από αυτούς φέρεται να του επιτέθηκαν με γροθιές.

Την ίδια ώρα, ένας τρίτος ανήλικος, σύμφωνα με τις πληροφορίες, κατέγραφε τον ξυλοδαρμό με το κινητό του τηλέφωνο και φέρεται να ανήρτησε το σχετικό υλικό σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Καταγγελία από τους γονείς και άμεση κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ.

Οι γονείς του 12χρονου προχώρησαν σε καταγγελία για όσα συνέβησαν, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα οι αστυνομικές Αρχές.

Την υπόθεση ανέλαβαν στελέχη της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη των τριών ανήλικων που φέρονται να εμπλέκονται στο περιστατικό, καθώς και γονέων τους.

Συνολικά, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, συνελήφθησαν οκτώ άτομα.

Σε εξέλιξη η προανάκριση

Η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα αίτια και οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση.

Παράλληλα, εξετάζεται ο ρόλος κάθε εμπλεκόμενου ανηλίκου, καθώς και το υλικό που φέρεται να καταγράφηκε και να αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο 12χρονος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είναι καλά στην υγεία του.