Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λασιθίου αποφασίζει σήμερα, Παρασκευή 3 Ιουλίου για την τύχη του 55χρονου Κρητικού που κατηγορείται ότι δολοφόνησε πριν από 17 χρόνια την Βρετανίδα Jean Hanlon στο Ηράκλειο Κρήτης.

Την περασμένη Τετάρτη, απολογήθηκε ο 55χρονος πρώην σύντροφός της αδικοχαμένη γυναίκας και διέκοψε για σήμερα. Παράλληλα, η δίκη θα συνεχιστεί με την πρόταση της Εισαγγελέως της έδρας, τις αγορεύσεις των συνηγόρων και την απόφαση του δικαστηρίου.

Σημειώνεται ότι ο Κρητικός, πρώην σύντροφος της Jean από την αρχή της δολοφονίας είχε βρεθεί στο στόχαστρο των Αρχών για τη δολοφονία της 54χρονης. Ο φάκελος της υπόθεσης όλα αυτά τα χρόνια άνοιγε και έκλεινε, χωρίς να προχωρά η ποινική διαδικασία.

Οι τρεις γιοι της Jean εδώ και 17 χρόνια δεν έχουν σταματήσει να αναζητούν για στοιχεία, καθώς το μόνο που ζητάνε είναι η δικαίωση για τον χαμό της μητέρας τους. Τα τρία παιδιά της με την βοήθεια ιδιωτικού ερευνητή βρήκαν νέα στοιχεία, τα οποία μάλιστα κατέθεσαν στις ανακριτικές Αρχές και οδήγησαν τον 55χρονο στο εδώλιο.

Η απολογία του πρώην συντρόφου της Jean Hanlon

Ο 55χρονος Κρητικός επέμεινε στην απολογία του ότι δεν έχει καμία σχέση με τον θανάσιμο τραυματισμό της Jean. Αρνήθηκε το γεγονός ότι συναντήθηκε με την 55χρονη το μοιραίο βράδυ που έχασε τη ζωή τη, προσθέτοντας πως είχαν μια σύντομη σχέση λίγων ημερών και πως είχαν διακόψει κάθε επαφή.

Ωστόσο, ο ισχυρισμός αυτός έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το ημερολογίου που κρατούσε η γυναίκα. Η 54χρονη έγραφε πως η σχέση τους διήρκησε περίπου ενάμιση μήνα και ότι ο κατηγορούμενος την πίεζε να τα ξαναβρούν.

Επίσης κατά την απολογία του αποκάλυψε ότι ακόμα και σήμερα διατηρεί δύο φωτογραφίες στο σπίτι του, η μία είναι των γονιών του και η άλλη της Jean Ηanlon.

Το χρονικό της δολοφονίας

Η Jean Ηanlon ήταν μητέρα τριών παιδιών και καταγόταν από το Ντάμφρις της Σκωτίας. Το διάστημα κατά το οποίο έχασε τη ζωή της διέμενε στην Κρήτη και συγκεκριμένα στις Γούβες Ηρακλείου.

Τα ίχνη της εξαφανίστηκαν στις 9 Μαρτίου του 2009. Στις 12 Μαρτίου, η σορός της εντοπίστηκε να επιπλέει στη θαλάσσια περιοχή του λιμανιού του Ηρακλείου.

Αρχικά, ο θάνατός της αποδόθηκε σε πνιγμό. Στην πορεία όμως της διερεύνησης της υπόθεσης και με συμπληρωματική ιατροδικαστική έκθεση, προέκυψε ότι πρόκειται ανθρωποκτονία. Ο φερόμενος δολοφόνος μετά από καβγά την έσπρωξε στο έδαφος και την πέταξε στη θάλασσα όσο εκείνη ήταν ακόμη ζωντανή, τα τραύματα στον εγκέφαλό της όμως ήταν τόσο σοβαρά που δεν κατάφερε να σωθεί.

Στο ημερολόγιο της, σύμφωνα με το μικρότερο γιο της, η 54χρονη φέρεται να είχε αναπτύξει σχέση με έναν Κρητικό. Η εν λόγω σχέση φέρεται, μάλιστα, να είχε εντάσεις το χρονικό διάστημα πριν η Βρετανίδα χάσει τη ζωή της.

Επίσης τη μέρα που χάθηκαν τα ίχνη της 54χρονης, η τελευταία φέρεται να είχε στείλει μήνυμα σε φιλικό της πρόσωπο, γράφοντάς της «help». Της ζητούσε δηλαδή βοήθεια…

Σημειώνεται ότι οι γιοι της Τζιν ζήτησαν από τις Αρχές να ληφθεί υπόψη το περιεχόμενο του ημερολογίου της μητέρας τους. Στο ημερολόγιο αναφέρεται ακόμη ότι η Τζιν είχε πει σε φιλικό της άτομο, την ημέρα που χάθηκαν τα ίχνη της, ότι την ακολουθούσε ένα αυτοκίνητο μέσα στο οποίο βρισκόταν ένας άνδρας.