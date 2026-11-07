Μπροστά σε ένα μακάβριο θέαμα βρέθηκαν οι Αρχές το μεσημέρι του Σαββάτου (7/11), καθώς εντοπίστηκε ανθρώπινη σορός να επιπλέει στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της νήσου Χρυσή, στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, πρόκειται για το άψυχο σώμα ενός άνδρα, με την υπόθεση να εξετάζεται υπό το πρίσμα των μεταναστευτικών ροών που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στο νότιο Κρητικό Πέλαγος.

Στην περιοχή έχει σπεύσει από την πρώτη στιγμή περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος. Ωστόσο, η επιχείρηση για την ανάσυρση του πτώματος έχει αποβεί άκαρπη μέχρι στιγμής, καθώς οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες και ο κυματισμός που επικρατούν στο σημείο δεν επιτρέπουν την ασφαλή περισυλλογή της σορού.