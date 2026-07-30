Δραματικές στιγμές βιώνει η Κρήτη, μετά τον τραγικό θάνατο δύο πυροσβεστών στη μεγάλη φωτιά στο Ρέθυμνο, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους όταν εγκλωβίστηκαν και κυκλώθηκαν από την πύρινη λαίλαπα.

Την ίδια ώρα, η πύρινη απειλή παραμένει σε εξέλιξη στο νησί, με πυροσβέστες, εθελοντές και κατοίκους να δίνουν αδιάκοπη μάχη με τις φλόγες και τους θυελλώδεις ανέμους. Στο μέτωπο της Σητείας η κατάσταση παρουσιάζει βελτίωση, ωστόσο ο φόβος των αναζωπυρώσεων κρατά τις Αρχές σε πλήρη επιφυλακή.

Συγκλονιστική διάσωση τραυματισμένου πυροσβέστη

Μέσα στο πολεμικό αυτό σκηνικό, προκαλεί συγκίνηση βίντεο της Εθελοντικής Ομάδας Διασώσεων Αγίου Νικολάου (ΕΔΕΑΚ), το οποίο καταγράφει τη διάσωση τραυματισμένου πυροσβέστη σε ιδιαίτερα δύσβατη περιοχή.

Η διασωστική ομάδα επιχείρησε στη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στις περιοχές Αγία Τριάδα και Αθερινόλακκος, συνδράμοντας ενεργά στην εκκένωση του οικισμού Γούδουρας, αλλά και στην παροχή πρώτων βοηθειών στον τραυματία πυροσβέστη. Τα μέλη της ΕΔΕΑΚ τον μετέφεραν με φορείο μέχρι το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο προχώρησε στη διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Σητείας.

Συνολικά, ο αριθμός των τραυματιών από την επιχείρηση κατάσβεσης ανέρχεται πλέον σε τρεις.

«Άνεμοι που ξεπερνούσαν τα 100 χλμ/ώρα»

Οι συνθήκες που συνάντησαν οι δυνάμεις κατάσβεσης στην περιοχή περιγράφονται ως ακραίες. Σε σχετική ανάρτησή τους, τα μέλη της ΕΔΕΑΚ υπογραμμίζουν την ταχύτητα εξάπλωσης της πυρκαγιάς:

«Οι συνθήκες ήταν πρωτόγνωρες. Οι θυελλώδεις άνεμοι, με ριπές που ξεπερνούσαν τα 100 χλμ./ώρα, τροφοδοτούσαν συνεχώς το πύρινο μέτωπο, με αποτέλεσμα η φωτιά να εξαπλωθεί με εξαιρετικά μεγάλη ταχύτητα, φτάνοντας μέχρι και τις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ στον Αθερινόλακκο».