Μία 14χρονη μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο το βράδυ του Σαββάτου, με συμπτώματα μέθης, μετά από εκδήλωση στο Λασίθι, όπου βρισκόταν μαζί με τον 42χρονο πατέρα της.

Η κοπέλα είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και ένιωσε πολύ άσχημα, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να μεταφερθεί στο Νοσοκομείο.

Η Αστυνομία ενημερώθηκε αμέσως και πήγε στο σημείο, παίρνοντας καταθέσεις και προχωρώντας στη σύλληψη του πατέρα της, για αμέλεια.

Επίσης, συνελήφθη και η 29χρονη υπεύθυνη του Πολιτιστικού Συλλόγου, που είχε διοργανώσει το γλέντι, καθώς φέρεται να μην εμπόδισε την κατανάλωση αλκοόλ από ανήλικους.