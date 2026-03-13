Θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε την Πέμπτη 12/3/2026 σε περιοχή του Λασιθίου. Πιο συγκεκριμένα, μηχανή που οδηγούσε 26χρονος αλλοδαπός με συνεπιβάτη έναν 23χρονο άνδρα πακιστανικής υπηκοότητας και κινούνταν στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Μακρύ Γιαλού – Γούδουρα, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και προσέκρουσε πάνω σε φορτηγό.

Από τη σφοδρή σύγκρουση, θανάσιμος ήταν ο τραυματισμός του 23χρονου ενώ τραυματισμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ο 26χρονος οδηγός της μηχανής που στερούνταν διπλώματος οδήγησης.

Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του οδηγού του φορτηγού, όπως και του 26χρονου οδηγού της μηχανής, που νοσηλεύεται φρουρούμενος.