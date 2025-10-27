Επιμέλεια Άννα Δόλλαρη

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένας 53χρονος άνδρας μετά από πτώση σε γκρεμό 300 μέτρων με το αυτοκίνητό του. Το τραγικό περιστατικό εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (27/10) στα Ανώγεια Μεραμπέλλου στο Λασίθι της Κρήτης.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του Creta24, το όχημα του άνδρα, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες παρεκτράπη της πορείας του, τούμπαρε και κατέληξε στον γκρεμό, με τον οδηγό να εντοπίζεται νεκρός έξω από το αυτοκίνητο.

Στο σημείο μετέβη η πυροσβεστική υπηρεσία με τέσσερα οχήματα και 12 πυροσβέστες, οι οποίοι βρέθηκαν στη δυσάρεστη θέση, να παραδώσουν τον άτυχο οδηγό χωρίς τις αισθήσεις του στο προσωπικό του ΕΚΑΒ.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των διασωστών, ο άτυχος άνδρας δεν επανήλθε. Από την αστυνομία εξετάζεται το ενδεχόμενο ο άνδρας να παρουσίασε κάποιο παθολογικό πρόβλημα και για τον λόγο αυτό να έχασε τον έλεγχο του οχήματός του.

Σε κάθε περίπτωση, η επικείμενη ιατροδικαστική έκθεση, αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

Πηγή: Creta24