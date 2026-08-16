Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 9 το βράδυ της Κυριακής σε δασική έκταση της Κριτσάς, του Δήμου Αγίου Νικολάου, στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Κρήτης.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο παραμένουν και επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις.

Υπενθυμίζεται ότι η πυρκαγιά ξέσπασε σε έκταση κοντά στον οικισμό, πλην όμως η άμεση και αποτελεσματική επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας απέτρεψε τον κίνδυνο η φωτιά να επεκταθεί προς την κατοικημένη ζώνη.