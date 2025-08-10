«Λαβράκια» έβγαλε η ξαφνική έρευνα που πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου (9/8) σε 20 κελιά στο Κατάστημα Κράτησης Χανίων από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Χανίων του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Χανίων με την συνδρομή σωφρονιστικών υπαλλήλων και εξωτερικής φρουράς υπαλλήλων του Καταστήματος Κράτησης.

Όπως στην διάρκεια της έρευνας υπήρξε έντονη αντίδραση κρατουμένων και προκλήθηκε ένταση.

Όμως σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. κατά την διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένα σε κρυπτή ενός κελιού και κατασχέθηκαν:

Εκατό δέκα -110- αυτοσχέδιες συσκευασίες (φιξάκια) που περιείχαν συνολικά 53 γραμμάρια κοκαΐνης

Τετρακόσιες σαράντα εννέα -449- αυτοσχέδιες συσκευασίες (φιξάκια) που περιείχαν συνολικά 156 γραμμάρια κάνναβης

Συνελήφθησαν τέσσερις κρατούμενοι (τρεις Έλληνες και ένας αλλοδαπός) σε βάρος των κρατουμένων που συνελήφθησαν σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

