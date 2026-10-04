Λίγες ημέρες μετά την απόπειρα δολοφονίας της 32χρονης στο Λαύριο από τον πρώην άντρα της, έρχεται στο φως μια νέα καταγγελία ενδοοικογενειακής βίας στην ίδια περιοχή.

Θύμα αυτή την φορά είναι μια 23χρονη έγκυος. Η γυναίκα κατήγγειλε τον πρώην σύντροφό της για απειλές και παρακολούθηση. Στο Αστυνομικό Τμήμα Λαυρίου προσέφυγε η νεαρή γυναίκα που βρίσκεται στον έβδομο μήνα της εγκυμοσύνης της και μίλησε για το τρομοκρατικό περιστατικό που έζησε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να την ακολούθησε μέχρι την παιδική χαρά της περιοχής, γεγονός που προκάλεσε τρόμο και έντονη ανησυχία στην 23χρονη. Το περιστατικό αυτό ήταν που οδήγησε την νεαρή κοπέλα να προχωρήσει σε καταγγελία και να απευθυνθεί στις Αρχές.

Συγκεκριμένα, από το ισχυρό σοκ που υπέστη η 23χρονη χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Οι άνδρες του αστυνομικού τμήματος Λαυρίου χορήγησαν panic button στην κοπέλα, ενώ έχουν ληφθεί και μέτρα για την προστασία της.

Την απειλεί ασταμάτητα

Ωστόσο, ο πρώην σύντροφός της εξακολουθεί να επικοινωνεί μαζί της τηλεφωνικά και να την απειλεί για μια προσωπική διαφορά που είχαν στο παρελθόν. Παράλληλα, η ΕΛ.ΑΣ. αναζητά τον καταγγελλόμενο άνδρα, με σκοπό να εντοπιστεί και δώσει εξηγήσεις για τα περιστατικά.

Δυστυχώς η νέα αυτή καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία έρχεται στη δημοσιότητα μόλις λίγες ημέρες μετά το αποτρόπαιο περιστατικό στο Λαύριο, όπου ένας 33χρονο, ρουμανικής καταγωγής, εισέβαλε με τσεκούρι και μαχαίρια στο σπίτι της πρώην γυναίκας του και επιτέθηκε τόσο την ίδια όσο και στον σύντροφό της.

Τα θύματα νοσηλεύονται με τον άνδρα να βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση και τη κατάσταση της υγείας της 32χρονης να έχει σταθεροποιηθεί.