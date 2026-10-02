Σοκ και αποτροπιασμό προκαλούν οι νέες λεπτομέρειες που αποκαλύπτωνται για την άγρια επίθεση που δέχτηκε 32χρονη γυναίκα τα ξημερώματα στο Λαύριο, όταν ο πρώην σύντροφός της, ρουμανικής καταγωγής, εισέβαλε στο σπίτι της, σπάζοντας τζαμαρία με βαριοπούλα και μαχαιρώνοντας την ίδια και τον νυν σύντροφό της. Σύμφωνα με μαρτυρίες, η 32χρονη γυναίκα, βαριά τραυματισμένη και αιμορραγώντας, βγήκε έντρομη στο δρόμο, καλώντας σε βοήθεια, ενώ στο εσωτερικό του σπιτιού βρίσκονταν τα δύο ανήλικα παιδιά της.

Μπήκε μπροστά για να προστατεύσει τον σύντροφό της

Ο δράστης την κατακρεούργησε με 5 μαχαιριές, που την τραυμάτισαν στον πνεύμονα, τα χέρια και την πλάτη. Η γυναίκα προσπάθησε να προστατεύσει τον σύντροφό της από την φονική μανία του εισβολέα, που φώναζε πως θα του κόψει τα γεννητικά όργανα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, οι γιατροί έδωσαν μάχη προκειμένου να κρατηθούν οι δύο τραυματίες στη ζωή.

Ο εφιάλτης των απειλών και το panic button

Η 32χρονη γυναίκα ζούσε ένα συνεχή εφιάλτη τον τελευταίο χρόνο. Ο άνδρας, που έφτασε σήμερα στην φονική επίθεση, την τρομοκρατούσε διαρκώς. Αρκετές φορές οι γείτονες άκουγαν τις απειλές του έξω από το σπίτι, όπου της φώναζε «θα σου λιώσω το κεφάλι» ή «θα σε εξαφανίσω».

Μέχρι που τα ξημερώματα την κατακρεούργησε με ένα μαχαίρι, με αποτέλεσμα να νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα στους πνεύμονες, τα χέρια και την πλάτη. Στο σπίτι βρίσκονταν την στιγμή της επίθεσης τα δύο ανήλικα παιδιά τους και ο νυν σύντροφος της γυναίκας, που δεν γλίτωσε από την φονική μανία του δράστη και νοσηλεύεται επίσης τραυματισμένος από τα χτυπήματά του στα γεννητικά όργανα και τα πλευρά.

Η πρόσφατη σύλληψη τον Σεπτέμβριο και τα περιοριστικά μέτρα

Ο 32χρονος Ρουμάνος, που έχει συλληφθεί, επικοινωνούσε το τελευταίο διάστημα μόνο παρουσία δικηγόρου με τα ανήλικα παιδιά του ενώ υπήρχαν και περιοριστικά μέτρα σε βάρος του, να μην πλησιάζει το σπίτι του θύματος.

Σε βάρος του, η γυναίκα που τραυμάτισε, είχε υποβάλλει τέσσερις καταγγελλίες στο Τμήμα Λαυρεωτικής για ενδοοικογενειακή βία και εκφοβισμούς, και μία ακόμη για παραβίαση της υποχρέωσης διατροφής, στις 10 Ιουλίου 2026. Οι Αρχές είχαν εγκαταστήσει στο κινητό της την εφαρμογή punic button, την οποία όμως η ίδια στην διάρκεια της φονικής επίθεσης δεν πρόλαβε να ενεργοποιήσει.

Ο δράστης είχε συλληφθεί πρόσφατα από τις Αρχές, μετά από καταγγελία του θύματός του, στις 3 Σεπτεμβρίου, στον χώρο όπου εργαζόταν. Σε σωματικό έλεγχο που του έγινε από τους αστυνομικούς και σε έρευνα στο όχημά του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα κοπίδι και μία μεταλλική ράβδος. Οδηγήθηκε τότε στον εισαγγελέα και αργότερα αφέθηκε ελεύθερος, με απαγόρευση προσέγγισης της οικίας σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων και επικοινωνία με τα ανήλικα τέκνα του, παρουσία συνηγόρου.

«Θα σου λιώσω το κεφάλι»

Ο δράστης -όπως λένε οι γείτονες- απειλούσε συχνά την γυναίκα, φωνάζοντας έξω από το σπίτι της «Θα σου λιώσω το κεφάλι». «Την απειλούσε διαρκώς και η αστυνομία είχε κληθεί αρκετές φορές για να γλυτώσει την κοπέλα» λένε οι γείτονες. Δείτε τις δηλώσεις περιοίκου στην «Ζούγκλα»:

O 32χρονος Ρουμάνος τα ξημερώματα σκαρφάλωσε στο μπαλκόνι του σπιτιού, που βρίσκεται στην περιοχή Καβοδόκανος Λαυρίου ενώ στο εσωτερικό του βρίσκονταν η γυναίκα με τον νυν σύντροφό της και τα δύο ανήλικα παιδιά.

Ο άνδρας φέρεται να παρακολουθούσε τις κινήσεις της πρώην συντρόφου του για ημέρες, πριν πραγματοποιήσει την επίθεση. Το ζευγάρι βρισκόταν μέσα στο σπίτι μαζί με τα δύο ανήλικα παιδιά της γυναίκας και του δράστη, ηλικίας περίπου 2,5 και 1,5 ετών.

Ο 32χρονος προσέγγισε την κατοικία κρατώντας μία βαριοπούλα με την οποία έσπασε το τζάμι από μπαλκονόπορτα και κατάφερε να μπει στο εσωτερικό του σπιτιού.

Στη συνέχεια επιτέθηκε με μαχαίρι εναντίον της πρώην συντρόφου του και του νυν συντρόφου της, τραυματίζοντας και τους δύο. Βίντεο της «Ζούγκλας» από το σημείο που έγινε η αιματηρή επίθεση στο Λαύριο:

Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Ασκληπιείο Βούλας καθώς έφεραν σοβαρά τραύματα. Η γυναίκα μεταφέρθηκε μετέπειτα στον Ευαγγελισμό, αφού η κατάσταση της κρίθηκε πιο σοβαρή. Ο 32χρονος δράστης συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές, ενώ την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες της επίθεσης και την απόδοση των ποινικών κατηγοριών διενεργεί το αρμόδιο Τμήμα Ασφαλείας.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας για την υπόθεση

Την δική της οπτική για τα όσα συνέβησαν στο Λαύριο και το περιθώριο προστασίας που δίνει ο νόμος για ανάλογες περιπτώσεις δίνει με ανακοίνωσή της η Αστυνομία, που επισημαίνει πως έπραξε «τα προβλεπόμενα, με βάσει τα επιχειρησιακά πρωτόκολλα και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, με σκοπό την ασφάλεια των πολιτών και την προστασία της ανθρώπινης ζωής».

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:

«Σχετικά με σημερινό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας με θύμα γυναίκα, που έλαβε χώρα στην περιοχή του Λαυρίου, από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Από την παθούσα είχαν υποβληθεί -4- καταγγελίες στο Αστυνομικό Τμήμα Λαυρεωτικής σε βάρος του κατηγορούμενου, για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, από τα τέλη Νοεμβρίου 2025 έως τις αρχές Σεπτεμβρίου 2026, καθώς και μια καταγγελία για παραβίαση της υποχρέωσης διατροφής τον Ιούλιο 2026.

Ήδη από την πρώτη καταγγελία, που αφορούσε απειλές κατά της ζωής της, στην παθούσα είχε χορηγηθεί η εφαρμογή Panic Button, η οποία ωστόσο, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ουδέποτε χρησιμοποιήθηκε, ενώ, παράλληλα, ενημερώθηκε για τη δυνατότητα μεταφοράς της σε δομή αλλά αρνήθηκε.

Μάλιστα, από τους αστυνομικούς είχαν υλοποιηθεί πρόσθετα μέτρα για την προστασία της παθούσας, μεταξύ άλλων με τη διενέργεια περιπολιών και φύλαξης, όποτε αυτό ζητούνταν, καθώς και με επακόλουθες επικοινωνίες παρακολούθησης της υπόθεσης (follow-up), προκειμένου να διαπιστωθεί τυχόν τέλεση νέων παράνομων πράξεων.

Στο πλαίσιο διερεύνησης του τελευταίου καταγγελλόμενου περιστατικού, ο κατηγορούμενος αναζητήθηκε και εντοπίστηκε στον χώρο εργασίας του, ενώ σε σωματικές έρευνες και σε έρευνες οχήματος, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν εργαλείο κοπής και μεταλλική ράβδος. Ο ανωτέρω συνελήφθη και οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή με τη σε βάρος του δικογραφία, στην οποία γινόταν μνεία και για το προηγούμενο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.

Ο κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, οι οποίοι αφορούσαν απαγόρευση προσέγγισης της οικίας και την επικοινωνία με τα ανήλικα τέκνα τους παρουσία συνηγόρου.

Η Ελληνική Αστυνομία αντιμετωπίζει κάθε αναφορά που σχετίζεται με ενδοοικογενειακή βία ως εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση και ενεργεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα επιχειρησιακά πρωτόκολλα και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, με σκοπό την ασφάλεια των πολιτών και την προστασία της ανθρώπινης ζωής».