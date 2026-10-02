Κατηγορίες για ένα κακούργημα και τέσσερα πλημμελήματα απήγγειλε ο Εισαγγελέας στον 32χρονο Ρουμάνο για το αιματηρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας που εκτυλίχθηκε τα μεσάνυχτα στο Λαύριο.

Η ποινική δίωξη σε βάρος του δράστη περιλαμβάνει το κακούργημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος συζύγου και μη κατά συρροή καθώς και τα πλημμελήματα για παράνομη οπλοφορία, παράνομη οπλοχρησία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παραβίαση περιοριστικών όρων.

Η δικογραφία ανατέθηκε σε Ανακριτή ενώπιον του οποίου θα κληθεί να απολογηθεί ο κατηγορούμενος.

Εισέβαλε στο σπίτι με βαριοπούλα και μαχαίρωσε με μανία την πρώην του και τον σύντροφό της

Με μανία έσπασε ο δράστης την τζαμαρία του σπιτιού της 32χρονης πρώην γυναίκας του, εισέβαλε εντός του και μαχαίρωσε εκείνη και τον νυν σύντροφό της. Οι αποκαλύψεις του εγκλήματος έχουν σοκάρει την τοπική κοινωνία του Λαυρίου, αλλά και το πανελλήνιο.

Η 32χρονη γυναίκα, βαριά τραυματισμένη και αιμορραγώντας μετά την επίθεση, βγήκε έντρομη στο δρόμο, καλώντας σε βοήθεια, ενώ στο εσωτερικό του σπιτιού βρίσκονταν πέρα από τον σύντροφό της και τα δύο ανήλικα παιδιά της.

Μπήκε μπροστά για να προστατεύσει τον σύντροφό της

Ο δράστης την κατακρεούργησε με πέντε μαχαιριές, που την τραυμάτισαν στον πνεύμονα, τα χέρια και την πλάτη. Η γυναίκα προσπάθησε να προστατεύσει τον σύντροφό της από την φονική μανία του εισβολέα, που φώναζε πως θα του κόψει τα γεννητικά όργανα.

Δεν την άφηνε σε ησυχία

Η 32χρονη γυναίκα ζούσε ένα εφιάλτη δίχως τέλος τον τελευταίο χρόνο. Ο πρώην της την τρομοκρατούσε διαρκώς. Πολλές ήταν οι φορές που οι γείτονες άκουγαν τις απειλές του έξω από το σπίτι. Της φώναζε «θα σου λιώσω το κεφάλι» ή «θα σε εξαφανίσω».

Πέντε καταγγελίες είχε κάνει η 32χρονη

Ο 32χρονος Ρουμάνος, που έχει συλληφθεί, επικοινωνούσε το τελευταίο διάστημα μόνο παρουσία δικηγόρου με τα ανήλικα παιδιά του ενώ υπήρχαν και περιοριστικά μέτρα σε βάρος του, να μην πλησιάζει το σπίτι του θύματος.

Σε βάρος του, η πρώην γυναίκα του είχε υποβάλλει τέσσερις καταγγελίες στο Τμήμα Λαυρεωτικής για ενδοοικογενειακή βία και εκφοβισμούς, και μία ακόμη για παραβίαση της υποχρέωσης διατροφής, στις 10 Ιουλίου 2026. Οι Αρχές είχαν εγκαταστήσει στο κινητό της την εφαρμογή punic button, την οποία όμως η ίδια στην διάρκεια της φονικής επίθεσης δεν πρόλαβε να ενεργοποιήσει.

Ακόμη, σημειώνεται πως του είχαν επιβληθεί περιοριστικά μέτρα να μην πλησιάζει στα 100 μέτρα το σπίτι όπου ζούσε η γυναίκα με τα δύο τους παιδιά.

Ο δράστης είχε συλληφθεί πρόσφατα από τις Αρχές, μετά από καταγγελία του θύματός του, στις 3 Σεπτεμβρίου, στον χώρο όπου εργαζόταν. Σε σωματικό έλεγχο που του έγινε από τους αστυνομικούς και σε έρευνα στο όχημά του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα κοπίδι και μία μεταλλική ράβδος. Οδηγήθηκε τότε στον Εισαγγελέα και αργότερα αφέθηκε ελεύθερος, με απαγόρευση προσέγγισης της οικίας σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων και επικοινωνία με τα ανήλικα τέκνα του, παρουσία συνηγόρου.

Στο νοσοκομείο το ζευγάρι

Η 32χρονη γυναίκα νοσηλεύεται στο «Ευαγγελισμός», όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση λόγω τραυμάτων στον πνεύμονα και την πλάτη. Η κατάστασή της έχει σταθεροποιηθεί και βρίσκεται εκτός κινδύνου. Από την άλλη πλευρά, ο 33χρονος σύντροφός της μεταφέρθηκε στο «Ασκληπιείο Βούλας» φέροντας σοβαρά τραύματα. Η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή και νοσηλεύεται διασωληνωμένος.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ για την υπόθεση

«Σχετικά με σημερινό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας με θύμα γυναίκα, που έλαβε χώρα στην περιοχή του Λαυρίου, από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Από την παθούσα είχαν υποβληθεί -4- καταγγελίες στο Αστυνομικό Τμήμα Λαυρεωτικής σε βάρος του κατηγορούμενου, για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, από τα τέλη Νοεμβρίου 2025 έως τις αρχές Σεπτεμβρίου 2026, καθώς και μια καταγγελία για παραβίαση της υποχρέωσης διατροφής τον Ιούλιο 2026.

Ήδη από την πρώτη καταγγελία, που αφορούσε απειλές κατά της ζωής της, στην παθούσα είχε χορηγηθεί η εφαρμογή Panic Button, η οποία ωστόσο, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ουδέποτε χρησιμοποιήθηκε, ενώ, παράλληλα, ενημερώθηκε για τη δυνατότητα μεταφοράς της σε δομή αλλά αρνήθηκε.

Μάλιστα, από τους αστυνομικούς είχαν υλοποιηθεί πρόσθετα μέτρα για την προστασία της παθούσας, μεταξύ άλλων με τη διενέργεια περιπολιών και φύλαξης, όποτε αυτό ζητούνταν, καθώς και με επακόλουθες επικοινωνίες παρακολούθησης της υπόθεσης (follow-up), προκειμένου να διαπιστωθεί τυχόν τέλεση νέων παράνομων πράξεων.

Στο πλαίσιο διερεύνησης του τελευταίου καταγγελλόμενου περιστατικού, ο κατηγορούμενος αναζητήθηκε και εντοπίστηκε στον χώρο εργασίας του, ενώ σε σωματικές έρευνες και σε έρευνες οχήματος, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν εργαλείο κοπής και μεταλλική ράβδος. Ο ανωτέρω συνελήφθη και οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή με τη σε βάρος του δικογραφία, στην οποία γινόταν μνεία και για το προηγούμενο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.

Ο κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, οι οποίοι αφορούσαν απαγόρευση προσέγγισης της οικίας και την επικοινωνία με τα ανήλικα τέκνα τους παρουσία συνηγόρου.

Η Ελληνική Αστυνομία αντιμετωπίζει κάθε αναφορά που σχετίζεται με ενδοοικογενειακή βία ως εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση και ενεργεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα επιχειρησιακά πρωτόκολλα και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, με σκοπό την ασφάλεια των πολιτών και την προστασία της ανθρώπινης ζωής».